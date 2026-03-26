PLG》43歲「野獸」林志傑全隊最高19分 勇士許晉哲回歸執教首戰險勝洋基工程

林志傑。（勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG富邦勇士領隊許晉哲回歸兼任總教練，今他帶隊首戰就打出慶祝行情，43歲「野獸」林志傑替補上陣攻下本季個人新高19分外帶6籃板，決勝節最後29秒助攻給吳永盛投進鎖定勝局的拋投，終場以117：108驚險擊敗洋基工程，收下2連勝，雙方勝差擴大至2場。

勇士本季戰績欠佳，只比墊底洋基工程好一點，季後賽之路拉警報，吳永仁主動扛下責任，日前已正式辭去教練職務，由昔日帶隊打下3連霸的許晉哲暫代兵符，目標帶隊重回正軌。

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勇士前次與洋基工程交手以18分慘敗，送給對手隊史首勝，今再次面對230公分德古拉、216公分庫薩斯、205公分柯瓦隆的長人陣，開賽依舊打得相當辛苦，負責防守的阿庫斯、莫巴耶在上半場各迅速累積3犯，但勇士靠著以快制高的打法，洪楷傑、吳永盛接連的三分球命中，兩節打完以56：51後來居上。

打出氣勢的勇士在下半場多點開花，9人輪番上陣有8人得分，洋基進攻手感欠佳，儘管在第三節破天荒獲得22罰，只投進15球，全場最大差距達16分。進入決勝節，洋基打出23：12的攻勢逆轉戰局，但勇士在關鍵時刻總有人能挺身而出，莫巴耶最後1分19秒的致勝三分球命中，加上林志傑助攻吳永盛命中穩定軍心的拋投，勝負就此定調。

勇士共7人得分達雙位數，古德溫斬獲18分，洪楷傑和莫巴耶拿13分，阿庫斯進帳12分，吳永盛替補得11分，揚科維奇10分。洋基以柯瓦隆22分表現最佳，張傑瑋得19分，本土以葉惟捷的10分最佳，共5人得分達雙位數，全場獲得48罰但只命中32球，且最後階段追分無力，無緣隊史首次3連勝。

勇士領隊許晉哲兼任教練。（勇士提供）

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