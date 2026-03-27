TPBL》打造屬於台灣籃球的Fantasy 徐培然：想讓大家知道本土球員的好

TPBL Fantasy開發者徐培然。（徐培然提供）

記者盧養宣／專訪

「我覺得台灣不會有人做Fantasy，是因為大家都覺得本土球員沒什麼好做的。」

夢幻籃球（Fantasy Basketball）這款遊戲在關注NBA的球迷間已經盛行多時，TPBL近期推出屬於台灣籃球的版本，開發者徐培然說，希望讓球迷更關注本土球員，「希望這個遊戲成為一個橋樑，讓大家可以了解球員，甚至有跟他們一起並肩作戰的感覺，享受一下選台灣球員的感覺，不用再選離我們很遙遠的NBA球員了。」

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39歲的徐培然自台灣師範大學資訊工程研究所畢業後進入科技業，10年前創業開啟接案的日子，「後來覺得很感慨，我們這種本科系的人一直在幫別人做東西，那時候就開始思考是否該做一個自己的產品。」

這是打造這項遊戲的起心動念，在TPBL第二季化為現實，徐培然原預估約會有3千名球迷參與，迴響熱烈程度超出預期，根據官網，目前已經有超過6千名玩家，他也樂見看到球員參與，「當然會希望球員玩，但看到自己的價值可能會有點殘酷，不過如果因此成為他們的動力好像也不錯。」

由於聯盟的隊伍數與球員數都與NBA規模不同，這款遊戲以週為單位計算積分，最特別的是陣容中6個位置有5個限制為本土球員，且外籍球員的夢幻積分會乘以0.7的係數，除此之外，得分、籃板、助攻3項最常見的數據都是加1分，抄截與阻攻都是加3分。

徐培然解釋，希望透過積分的轉換，凸顯本土球員的價值，「像是蔣淯安、蘇文儒、丁聖儒等球員場均得分可能沒有很高，但在聯賽價值是排在很前面的，我們想讓球迷知道有些本土球員也是打得很好，但因為得分很多時候集中在洋將上，單純看傳統的的成績可能看不出來。」

至於對於這款遊戲未來的想像，徐培然透露，希望有朝一日能與虛擬的卡牌遊戲結合，「其實球員的表現都可以直接做成一張卡片，依據表現差異分為金卡、銀卡或白金卡等等，讓球迷抽卡，卡片正面是數據，背面可能是比賽的Highlight和play by play。」

「我覺得很多球迷只在意國際賽成績，但台灣籃球環境要好，也要有穩定健康的本土聯賽，」這是徐培然在遊戲中更強調本土球員價值的原因，談起對台灣籃球的期許，他苦笑表示，雖然經過這幾年的紛擾，現在大多數球迷都已經不敢期待，但自己仍看到不少改變，「很多事情現在看理所當然，都是以前不可能發生的，我覺得即使微小但不代表沒有進步，像我現在做這件事可能也沒賺錢，但我有時間能貢獻一點點心力，這種事情多了，改變就會愈來愈明顯。」

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