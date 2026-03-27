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網球》辛納挺進邁阿密大師賽4強 陽光雙冠差最後兩步

2026/03/27 07:04

辛納。（路透）辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）挾2個6：2橫掃美國地主悍將帝亞福（Frances Tiafoe），義大利第2種子強勢挺進邁阿密網賽男單4強，離集滿北美「陽光雙冠」就差最後兩步。

「我覺得開局非常重要，如果率先破發，就能帶來一些信心。」職業生涯首獲印地安泉冠軍之後，24歲的辛納轉戰佛州硬石體育場又連戰皆捷，此役面對帝亞福首局率先破發，順勢力保領先，僅花71分鐘直落二出線，壓倒性優勢甚至讓原本喧鬧的地主觀眾頓時鴉雀無聲。

從印地安泉到邁阿密已狂飆10連勝的辛納，目標正是成為自2017年瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）後，首位同年橫掃這兩項ATP千分等級大師賽的男子球星，也就是完成「陽光雙冠」，「渴望取得更多成功，我認為這是很自然的。心理上你必須保持冷靜和放鬆，即使場下也是如此，我正努力延續這種狀態。」

坐擁大滿貫4冠的辛納擅長硬地作戰，自去年11月巴黎、今年3月印地安泉加上邁阿密，不但大師賽豪取15連勝，連贏30盤更持續堆高歷史障礙，大幅超越塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）該等級舞台連贏24盤的紀錄 。

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