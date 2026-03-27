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MLB》慘！隊友瘋狂扯後腿 美國塞揚王牌本季初登板0.2局失5分核爆

2026/03/27 07:42

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟2026年例行賽正式登場，海盜塞揚強投史基斯（Paul Skenes）先發對決大都會，然而身為經典賽美國隊王牌的他，卻繳出生涯最慘一役，僅投0.2局就狂失5分退場，最終海盜開季首戰以7：11輸球，史基斯也吞下敗仗。

史基斯去年奪下國聯塞揚獎，休季代表美國隊參加經典賽，先發2場合計8.1局送出9次三振，防禦率1.08，其中在4強面對強敵多明尼加，更上演4.1局僅失1分好投，幫助美國闖進冠軍賽。史基斯毫無意外扛下海盜開幕戰先發投手重任，而海盜新同學洛爾（Brandon Lowe）開賽立刻給予當家王牌支援，對大都會王牌佩洛塔（Freddy Peralta）敲出2分砲先馳得點，也是大聯盟本賽季第一發全壘打。

1局下輪到史基斯登場，然而他開局就保送林多（Francisco Lindor），接著被索托（Juan Soto）敲安打形成無人出局一三壘有人，新加盟大都會的小畢歇特（Bo Bichette）補上高飛犧牲打追回1分。接著史基斯再被敲安打與投出保送，隨後被貝提（Brett Baty）敲出中外野方向強勁平飛球，中外野手克魯茲（Oneil Cruz）發生判斷瑕疵，先往前跑發現苗頭不對，小白球早已飛到他身後，這一棒也讓大都會清壘，以4：2逆轉。

被大都會機關槍打線與隊友守備搞得暈頭轉向的史基斯，成功讓希米恩（Marcus Semien）擊出中外野無效飛球，然而克魯茲再度出包，這回疑似受到陽光吃球影響，無法順利完成接殺，紀錄上史基斯又挨了一記二壘安打。史基斯三振掉大都會頭號大物班吉（Carson Benge）後又投出觸身球，最後在一局都投不完的情況下黯然退場，隊友接替登板後成功解圍。

史基斯此役主投0.2局被敲4支安打，然而這當中卻包含克魯茲2次隱形守備失誤，失掉5分全是自責分，投出1次三振、2次保送，防禦率67.50。儘管海盜洛爾上演單場雙響砲，但海盜牛棚仍抵擋不住大都會猛烈攻勢，讓史基斯吞下本季首敗；至於大都會新王牌佩洛塔，此役投5局被敲6安失4分，包含洛爾兩發全壘打，送出7次三振，防禦率7.20，在隊友火力支援下收下本季首勝。另外，大都會頭號大物班吉，6局下敲出生涯首轟，大聯盟初登場3打數1安打，選到2保送。

史基斯。（路透）史基斯。（路透）

史基斯。（路透）史基斯。（路透）

佩洛塔。（路透）佩洛塔。（路透）

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