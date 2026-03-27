棒球》世界的差距！兄弟投手群被當發球機 3戰慘丟42分大崩盤

彭政閔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀，遠赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），由二軍總教練彭政閔領軍，球員名單以年輕小象為主。兄弟今以10：16不敵美國2025年American Association冠軍「Kane County Cougars」，苦吞3連敗。

兄弟首戰5：17被尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」痛宰，昨8：9輸給古巴國家聯賽冠軍馬坦薩斯鱷魚（Cocodrilos de Matanzas），今天投手群又遭震撼教育，單場失16分崩盤，3戰狂丟42分。

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兄弟先發投手陳原維此戰1個出局數都沒抓到就被KO退場，投0局被敲4安、出現2保送，失掉6分責失，承擔敗投。兄弟全場動用7名投手，被對手敲16安，吃最多局數的是林暉盛，中繼3.2局飆3K，失2分（1責失）。

兄弟投手群核爆，打線則有不錯發揮，合計敲出14支安打，徐紹予6打數敲4安，張士綸、胡孟智、簡子寬都有雙安演出。

兄弟遭遇3連敗，明天對上墨西哥2025年聯盟冠軍「Diablos Rojos del México」，力拚首勝。

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