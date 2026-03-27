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MLB》墊底白襪簽到真貨！10億日本重砲初登場即夯生涯首轟（影音）

2026/03/27 07:59

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季美聯爐主白襪今天在新賽季首戰慘遭釀酒人14：2血虐，唯一值得慶幸的是他們休季最大投資，目前看來相當值得，日本重砲「村神」村上宗隆大聯盟例行賽首秀就敲出生涯首轟，有了好的開始。

頂著日職生涯246轟、2022年敲出單季56轟成為史上最年輕三冠王頭銜，村上宗隆休季入札挑戰大聯盟，然而過高的揮空率與守備問題，讓他市場行情冷清，最終與白襪簽下2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）短約。

休季代表日本參加經典賽的村上宗隆，賽事期間也表現不理想，也讓外界擔憂他回到美國之後的表現。不過村上宗隆直接用行動粉碎質疑。今天擔任先發第6棒一壘手，前2打席都選到保送上壘，7局上第3打席一壘滾地出局，9局上逮中紅中卡特球一棒炸裂，敲出右外野陽春砲，擊球初速103英哩、飛行距離384英呎，仰角31度，大聯盟生涯首轟正式出爐。

村上宗隆最後以2打數1安打、2保送的成績單，結束大聯盟生涯首場例行賽。然而白襪此役在5局打完就陷入0：8落後，早早舉白旗投降；釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）主投5局僅被敲2安失1分，狂飆11次三振，另有2次保送，收下本季首勝。

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