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MLB》剛砸6年37億綁住「PCA」！小熊再奉上6年大約鎖定2屆金手套

2026/03/27 08:52

霍納。（資料照，法新社）霍納。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，小熊與金手套二壘手霍納（Nico Hoerner）達成6年延長合約，目前金額尚未曝光。

自2018年選秀首輪被小熊相中、2019年升上大聯盟後，28歲的霍納生涯至今拿下過2屆金手套獎，去年出賽156場，打擊三圍.297/.345/.394，攻擊指數0.739，敲出7轟、61分打點，wRC+109創生涯新高，fWAR值4.8更是上季全聯盟二壘手之最。

霍納也是全聯盟守備最好的二壘手之一，自2023年以來，他的DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）為「32」、出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「35」，皆位居聯盟第3。

穩定的火力輸出加上精湛的防守能力，讓小熊在3年前就與霍納簽下3年3500萬美元合約，儘管休季有關霍納的交易傳聞四起，但最終小熊仍奉上6年合約綁人，這也是他們日前以6年1.15億美元（約新台幣37.1億）延長合約綁定當家球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）後，再次出手提前鎖定未來核心。

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