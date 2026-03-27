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MLB》擁有463億五星夢幻打線還不夠！大都會與149轟強打再續前緣

2026/03/27 09:22

潘姆。（資料照，法新社）潘姆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休季瘋狂補強的大都會開季持續有動作，以小聯盟合約簽下38歲外野手潘姆（Tommy Pham），這也是他生涯第2次效力大都會，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，潘姆升上大聯盟能獲得按比例計算的225萬美元，外加最高85萬美元激勵獎金。

潘姆曾在2023年以1年約加盟大都會，期間繳出.268/.348/.472打擊三圍，並在交易大限前被送往響尾蛇。上季潘姆效力海盜，繳出 .245/.330/.370的打擊三圍，wRC+95略低於聯盟平均，不過他的成績受到開季低潮影響較大，去年6月中旬手感才逐漸加溫。潘姆生涯還效力過紅雀、光芒、教士、紅人、紅襪、白襪、皇家，累積149轟。

大都會休季雖流失不少主力，但也積極補強，在打線方面簽下西米恩（Marcus Semien）、波蘭柯（Jorge Polanco）、小畢歇特（Bo Bichette）等明星強打，加上15年7.65億美元的索托（Juan Soto）與10年3.41億美元的林多（Francisco Lindor），5人合約總值來到14.47億美元（約463.5億新台幣），如今與潘姆再續前緣，持續增加打線深度。

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