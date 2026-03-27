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棒球》最新世界排名出爐！台灣維持第2緊追日本 委內瑞拉積分大進補

2026/03/27 10:12

台灣隊。（資料照，法新社）台灣隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽落幕，世界棒壘總會（WBSC）也更新世界排名，台灣隊仍位居世界第2，緊追霸主日本；而經典賽擊敗美國奪冠的委內瑞拉積分大進補，縮小與世界列強的差距。

台灣隊在本屆小組賽不敵澳洲、日本，擊敗捷克與南韓，最終拿下2勝2敗，雖然最終比較失分差之下無緣晉級8強，但免於小組墊底，下屆不用打資格賽；而2023年經典賽奪冠的日本，本屆在8強不敵委內瑞拉，寫下隊史最差成績。

在這次最新世界排名中，前5名沒有變動，日本目前仍以6337分（較2025年底的6676分下降339分）穩居世界第一，緊隨其後的是台灣（5302分）、美國（4357分）及南韓（4239分）。而新科世界冠軍委內瑞拉在奪下經典賽首冠後，以3992分（上升339分）位居第5。

本次排名更新納入本屆經典賽成績，並以該屆賽事的積分取代2023年的分數，並依最終名次分配積分。本屆經典賽冠軍委內瑞拉一口氣獲得1150分，其後依序為美國（953分）、多明尼加（905分）與義大利（858分）。

波多黎各（3298分）攀升至第6名，超越位居第7的墨西哥（3227分），巴拿馬（2744分）位居第8，澳洲則是前10名中進步最顯著的國家，上升2個名次來到第9（2425分），領先第10名的荷蘭（2358分）。多明尼加排名同樣往前邁進，升至第11名（2334分），與下滑至第12名的古巴（2291分）互換位置。

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