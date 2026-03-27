MLB》消失的全壘打！170轟重砲「慘遭自家主場背叛」 本季首轟沒了

The Daikin Park roof took a potential home run away from Yordan Alvarez pic.twitter.com/9ECK49DFK1 — Jomboy Media （@JomboyMedia） March 26, 2026

〔體育中心／綜合報導〕太空人開幕戰0：3不敵天使，然而當家明星重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）本該敲出本季首轟，讓太空人免於遭完封之災，卻被自家球場擺了一道，最終成為一支「消失的全壘打」。

阿瓦瑞茲此役3打數0安打，然而他在1局下敲出右外野深遠飛球，擊球速球高達108.9英哩，當下來看幾乎確定是發陽春砲，也是他個人與太空人本季第一轟，然而這球擊球仰角過高，球一路直擊太空人主場大金球場的屋頂，球反彈後落在右外野界外標竿右側的觀眾席。

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主審康羅伊（Chris Conroy）將其判定為界外球，經過重播輔助判決後維持原判。康羅伊賽後解釋，太空人主場大金球場在屋頂關閉時，適用於特殊場地規則，當球擊中界內上方屋頂時，仍屬於活球狀態，必須等球的落點來判定是否為界內，也因此阿瓦瑞茲這顆深遠飛球，最終判定為界外球。

該打席阿瓦瑞茲最終遭到三振，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）直言，這大概只是他第2次看過有人把球打到那個位置，他也補充，主審判決正確無誤，但如果沒有受到屋頂干擾，那球毫無疑問會飛到上層看台，形成貨真價實的全壘打。

被自家主場「背叛」的阿瓦瑞茲，無緣敲出生涯第171轟，以及今年第一發全壘打，他坦言當下百分之百認為球會出去，「我只是想確認是不是界外球，但後來看重播確實是界外，只能接受這個結果。」

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