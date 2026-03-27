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MLB》山本由伸越投越猛！道奇名投克蕭觀察到1點：只有他做得到...

2026/03/27 11:51

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天在開幕戰先發面對響尾蛇，繳出6局失2分優質先發，勇奪本季首勝，同時成為史上第一位連續2年開幕戰都拿勝投的日本球員。擔任此役轉播球評的道奇名投克蕭（Clayton Kershaw），也盛讚前隊友的表現。

山本由伸在比賽前段雖然有讓打者上壘，但整體投球內容依舊穩定，4局上挨了佩多摩（Geraldo Perdomo）2分砲被先馳得點，不過5局下得到隊友火力支援逆轉，他也不負眾望拿出王牌身手，最終6局就只失掉2分，還飆出6次三振。

山本的投球內容，也讓今天迎來《NBC Sports》球評初登場的克蕭讚歎不已。他指出，山本在進入第2輪打線後段的投球相當精彩，「當對手逐漸適應他的球路時，他開始運用卡特球走後門（backdoor cutter），那是只有像山本這樣球種豐富的投手才能做到的，看他投球真是一大享受。」

山本由伸今天6局用95球，其中指叉球29顆最多，卡特球與四縫線速球各17顆，還有15顆曲球、10顆伸卡球與7顆滑球，其中指叉球製造8次揮空，站著不動記好球有2次；卡特球製造3次揮空，站著不動記好球有3次。

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