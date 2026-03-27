自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》賞給「卡仔」的三振卻被沒收！山本由伸談電子好球帶給出看法

2026/03/27 12:21

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌山本由伸連續2年擔任開幕戰先發，面對響尾蛇繳出6局失2分的優質內容，奪下本季首勝。開賽山本由伸還碰上今年實施的電子好球帶（ABS）輔助判決，原本投出的三振被改判，賽後他也給出看法。

山本今天開賽先三振掉響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte），接著面對台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll），2好球後投出93.8英哩內角高卡特球，主審拉弓三振，不過卡洛爾提出挑戰，經過ABS畫面檢視後改判為壞球，但最終山本仍讓卡洛爾敲出左外野飛球出局。

對於開賽就發生ABS挑戰，讓原本投出的三振被沒收，山本由伸賽後表示：「當然有時會對我有利或不利，但能得到正確的判決，我很喜歡。」

此役山本4局上被佩多摩（Geraldo Perdomo）敲出2分砲，但之後立刻回穩上演9上9下的精彩表現，山本表示：「我不會滿足於今天的結果，希望能展現更好的自己。因為是新球季第一場比賽，能順利完成真的鬆了一口氣。接下來會繼續努力。」

此外，對於今天5局下攻下4分大局的道奇打線，山本也心懷感激：「我們有非常棒的打線，真的很可靠，讓我能專注在自己的投球上，一局一局來，維持平常的投球方式。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中