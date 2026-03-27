MLB》賞給「卡仔」的三振卻被沒收！山本由伸談電子好球帶給出看法

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌山本由伸連續2年擔任開幕戰先發，面對響尾蛇繳出6局失2分的優質內容，奪下本季首勝。開賽山本由伸還碰上今年實施的電子好球帶（ABS）輔助判決，原本投出的三振被改判，賽後他也給出看法。

山本今天開賽先三振掉響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte），接著面對台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll），2好球後投出93.8英哩內角高卡特球，主審拉弓三振，不過卡洛爾提出挑戰，經過ABS畫面檢視後改判為壞球，但最終山本仍讓卡洛爾敲出左外野飛球出局。

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對於開賽就發生ABS挑戰，讓原本投出的三振被沒收，山本由伸賽後表示：「當然有時會對我有利或不利，但能得到正確的判決，我很喜歡。」

此役山本4局上被佩多摩（Geraldo Perdomo）敲出2分砲，但之後立刻回穩上演9上9下的精彩表現，山本表示：「我不會滿足於今天的結果，希望能展現更好的自己。因為是新球季第一場比賽，能順利完成真的鬆了一口氣。接下來會繼續努力。」

此外，對於今天5局下攻下4分大局的道奇打線，山本也心懷感激：「我們有非常棒的打線，真的很可靠，讓我能專注在自己的投球上，一局一局來，維持平常的投球方式。」

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