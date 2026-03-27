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MLB》大谷翔平以前有點太急...道奇主帥讚關鍵打席具「象徵性意義」

2026/03/27 12:50

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在開幕戰以8：2擊敗響尾蛇，日本二刀流巨星大谷翔平今天以先發第1棒指定打擊身分上場，3打數1安打、單場3度上壘，幫助道奇奪下開門紅，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）一如既往稱讚他的表現。

此役大谷在首打席敲出擊球初速111.1英哩怪力安打，5局下大谷選到四壞保送，延續道奇該局攻勢，最終攻下4分大局。7局下則獲得觸身球保送，單場3度上壘，道奇也迎來開幕戰5連勝。

道奇總教練羅伯斯特別提及大谷5局下的四壞保送，「那個打席體現了打線的現狀，因為他相信後面的打者能擊出安打，所以不會躁進。以前他可能有點太過心急，但現在有塔克（Kyle Tucker）、佛里曼（Freddie Freeman）、馬恩西（Max Muncy）能消耗對手用球數，一起為這支球隊帶來影響力，現在很難在打線中找到破綻。」

另外，大谷今天賽前致贈全隊每人一隻「SEIKO」手錶，價值約4000美元，對此羅伯斯表示：「他真的是非常大方且有心的球員。大谷來到球隊已經三年，每年開幕日都會送禮物給大家，我們都非常感謝他。」今天繳出6局優質先發、連續2年在開幕戰奪勝投的山本由伸，對於大谷學長的慷慨也直呼很開心，並盛讚大谷是個很棒的人。

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