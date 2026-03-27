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MLB》山本由伸挨轟仍奪勝寫紀錄！道奇主帥給評價、談「關鍵一局」

2026/03/27 13:19

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手山本由伸今天在開幕戰繳出6局優質先發，幫助衛冕軍8：2擊敗響尾蛇拿下開門紅，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後給對山本的表現給出評價。

山本由伸今天僅在4上挨佩多摩（Geraldo Perdomo）2分砲掉分，之後一度上演9上9下，最終送出6次三振、無四死球，最快球速97.4英哩（約156.7公里），山本也奪下本季首勝，成為史上第一位連2年開幕戰勝投的日本球員。

道奇總教練羅伯斯賽後分析山本今天的投球內容，對於挨轟該打席，羅伯斯指出：「2好球後他原本想塞內角高球，但對佩多摩來說那球的確是失投，才會被狙擊。」不過他強調：「整體來看，他今天能運用內外角，搭配不同球速，投得很精彩，最後一局的品質也很棒，與史密斯（Will Smith）的搭配很出色。」

羅伯斯進一步稱讚山本：「他的投球很有效率，能廣泛運用好球帶，滑球也投得很到位，能讓打者揮空。新的球季開始，希望他能把這樣的狀態延續下去。」

另外，道奇在5局下攻下4分大局，山本則在6局上投出3上3下後退場。羅伯斯特別提及：「第6局非常關鍵，那局原本就是他預訂的最後一局，如果那局出狀況，我們的投手調度就會亂掉。但他順利投出3上3下，讓氣勢導向我們，也讓牛棚能按計劃登板。」

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