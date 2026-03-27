日職》日媒預測西武開幕打線 林安可扛5棒DH

林安可。（資料照，西武獅提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日職今晚12隊全面開打，名列一軍的3名台將包括樂天金鷲宋家豪、火腿鬥士古林睿煬和西武獅林安可，都有機會亮相，其中今年第1年挑戰日職的台灣強打林安可則被日媒「Baseball Channel」預測將進入先發打線，有望扛下5棒DH重任。

日職今年共有13名台灣球員，3名從一軍出發的台將今天都隨隊到客場征戰，包括樂天作客大阪京瓷巨蛋迎戰歐力士，火腿作客福岡迎戰軟銀鷹，西武則到羅德踢館。值得一提的是，今年披上軟銀戰袍的台灣強投徐若熙，則表定在開季第二週的4月1日登板先發，迎戰樂天金鷲。

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今晚台灣球迷可率先聚焦西武賽事，日媒預測在指定打擊方面，將由來自台灣球界的新戰力林安可擔任，他在熱身賽同樣排在中心打線，出賽6場繳出打擊率3成13（16打數5安打）的成績。文中也提及，林安可在台灣累積112支全壘打的長打火力，能否在日本同樣發揮，備受關注。

西武今晚開幕戰先發投手由25歲右投渡邊勇太朗出任，是他生涯首次扛下首戰重任，捕手位置預計由古賀悠斗擔任先發，具備帶領投手群經驗。內野方面，一壘岸潤一郎、二壘外崎修汰、三壘渡部聖彌、游擊源田壯亮被看好為開幕先發。因洋砲內野手奈文（Tyler Nevin）開幕戰報銷，岸潤一郎有望遞補先發。

外野則大幅換血，預計由桑原將志、西川愛也與新洋砲卡納里奧構築先發陣容。從橫濱DeNA轉隊的桑原被期待成為打線催化劑，西川愛也在上季成長明顯，卡納里奧則被寄望補強球隊長打火力。

●日媒預測西武開幕打線

1棒 左外野 桑原將志

2棒 二壘 外崎修汰

3棒 中外野 西川愛也

4棒 右外野 卡納里奧

5棒 指定打擊 林安可

6棒 三壘 渡部聖彌

7棒 一壘 岸潤一郎

8棒 游擊 源田壯亮

9棒 捕手 古賀悠斗

先發投手 渡邊勇太朗

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