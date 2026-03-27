棒球》講美少棒離島內戰 勇奪嘉義桃城盃冠軍

講美少棒隊榮獲嘉義桃城盃冠軍，龍門觀音宮慈善會致贈加菜金。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖棒球傳奇-講美少棒隊，跨海參加今年第22屆嘉義市桃城盃少年軟式棒球邀請賽，講美少棒隊在冠軍賽擊敗金門中正奪冠，贏得「離島內戰」，奪得今年首冠。凱旋歸鄉的講美少棒隊，無黨澎湖縣長參選人葉竹林，帶著雞排和飲料前往澎湖機場接機；龍門觀音宮慈善會理事長李啟聰則率隊前往講美國小，致贈10萬元加菜金。

第22屆嘉義市桃城盃少年軟式棒球邀請賽，今年有27支隊伍參加，還有2支日本隊伍，來自離島的澎湖講美與金門中正國小，一路過關斬將，並分別擊敗日本東北隊、日本宮城縣隊，講美國小6戰全勝，進入冠亞軍戰，與金門中正上演「離島內戰」，結果講美國小棒球隊技高一籌，勇奪嘉義桃城杯冠軍，為澎湖爭光。

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澎湖縣長無黨參選人葉竹林得悉講美少棒隊，勇奪今年首冠，特地買了雞排加飲料慰勞小朋友，雞排店老闆在聽聞是講美國小棒球隊為澎湖爭光，特地加送每人1瓶可樂。認為講美國小棒球隊在嘉義桃城盃勇奪冠軍，為澎湖爭光，真的讓人感動又驕傲！

擔任講美少棒隊顧問李啟聰，曾經允諾只要球隊奪冠，就致贈加菜金鼓勵小朋友加油，今（27）日率龍門觀音宮慈善會副理事長李麗美、總幹事吳蕊娟等人，前往講美國小致贈加菜金10萬元，並加碼允諾持續奪冠，加菜金也繼續頒發。講美國小除奪得團體冠軍，古宇森MVP、陳韋綸投手獎、郭宸偉打擊獎第1名。

龍門觀音宮慈善會理事長李啟聰（右），也是講美少棒隊顧問。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長無黨參選人葉竹林團隊，前往機場致贈飲料及雞排給講美少棒隊。（葉竹林提供）

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