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中華職棒開幕戰開打！北市送600元折價券 再抽中機票、簽名球

2026/03/27 14:29

台北市政府也特別串聯中職開幕賽推出「Show Up台北」活動，在今（27）日中午12時開放票券登錄，限量領取600元現金折抵券，包含2張100元商圈券、2張100元夜市券及2張100元市場券，共計三千份。（北市商業處提供）台北市政府也特別串聯中職開幕賽推出「Show Up台北」活動，在今（27）日中午12時開放票券登錄，限量領取600元現金折抵券，包含2張100元商圈券、2張100元夜市券及2張100元市場券，共計三千份。（北市商業處提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕中華職棒開幕戰明（28）日開打，上季總冠軍樂天桃猿與中信兄弟在台北大巨蛋正面交鋒，台北市政府也特別串聯中職開幕賽推出「Show Up台北」活動，在今（27）日中午12時開放票券登錄，限量領取600元現金折抵券，包含2張100元商圈券、2張100元夜市券及2張100元市場券，共計三千份，即便錯過限量折價券，民眾只要持續登錄，還能參加抽獎，有機會把機票大獎帶回家，還有呂詠臻親筆簽名球。

商業處指出，開幕戰票券登錄3步驟搞定，只要打開台北通APP點選首頁活動Banner進入活動專區，填寫票券編號及上傳票券照片即可完成登錄，電子票或紙本票都可以參與，登記完成後將於24小時內完成派券，即日起至115年4月26日，可至台北市特約店家不限金額消費折抵600元，使用現金折抵券還有機會獲得抽中鄭浩均簽名球、吉力吉撈‧鞏冠簽名應援巾以及味全龍主場門票。

商業處表示，出示球賽票根，還能再享商圈特約店家推出的多重專屬優惠，讓看球行程一路延續到城市各個角落，像是「同心圓水晶紅豆餅」推出開幕戰限定組合，鹽之花焦糖布蕾搭配經典紅豆餅只要100元；「東東日式脆皮雞蛋糕」也祭出雞蛋糕搭配大杯奶茶套餐100元的超值組合。

此外，商業處說明，民眾若錯過現金抵用券，但是持有「中職開幕戰大巨蛋賽事」門票的球迷朋友，只要登錄就有機會抽中北海道雙人來回機票，更加碼升級抽呂詠臻親筆簽名球。

派券登錄方式。（北市商業處提供）派券登錄方式。（北市商業處提供）

派券登錄方式。（北市商業處提供）派券登錄方式。（北市商業處提供）

中華職棒開幕戰開打！北市送600元折價券 再抽中機票、簽名球民眾只要持續登錄，還能參加抽獎，有機會把機票大獎帶回家，還有呂詠臻親筆簽名球。
（北市商業處提供）

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