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中職》林吳晉瑋昨天才被通知要守外野 上次守是10年前國二

2026/03/27 14:38

林吳晉瑋（右）。（記者陳逸寬攝）林吳晉瑋（右）。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒新球季將於明天展開，中信兄弟在今天在台北大巨蛋進行開幕戰前最後練習，比較特別的是捕手林吳晉瑋加入外野守備練習，他表示，昨天才被通知要守外野，上次守外野已經是10年前國二的事。

林吳晉瑋指出，今年是進職棒頭一遭以「工具人」開季，除了原本的捕手，春訓期間加練一壘，昨天又被通知要加練外野，「總教練有說三壘喔？好幾年沒有守了，上次是6年前在高中，但是一壘跟外野都有在練，有可能因為今年有測跑壘速度，我還算蠻快的，前面的衝刺速度是第1名。」

林吳晉瑋表示，因為進職棒沒守過外野，聽到要守外野有點緊張，今天練習的感覺是正面的球比較難處哩，兩邊的球就比較簡單，「宋晟睿有提點我，教我一些腳步，如果是正面的球，眼睛以下就向前守，眼睛以上就往後跑，如果像魔鷹那種會上升、軌跡比較大的，就不知道了。」

林吳晉瑋認為，兄弟隊內的捕手本來就很競爭，現在一壘雖然許基宏受傷，但還有王威晨、陳俊秀，外野宋晟睿、詹子賢、曾頌恩、許庭綸都很強，要爭取位置並不容易，雖然適應角色增加的過程並不容易，但對爭取更多上場機會一定會有幫助。

林吳晉瑋坦言，除了本職的捕手還要適應其他位置，每天都要在不同守備任務之間切換，對身體是不小的負荷，但是捕手訓練是他每日不可少的基本功課，「這部分我從未鬆懈，一定要在捕手上面有發揮，貢獻要更大。」

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