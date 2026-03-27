大專田徑賽》「跨欄甜心」張博雅本季首度100跨 就破大會紀錄摘金

「跨欄甜心」張博雅在全國大專校院田徑公開賽女子甲級100公尺跨欄決賽，以13秒23破大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「跨欄甜心」張博雅今天在全國大專校院田徑公開賽女子甲級100公尺跨欄決賽，以13秒23打破大會紀錄摘下金牌，這是她本季首度參加100公尺跨欄賽事，也累積不少信心，期望接下來能持續突破。

張博雅本季狀態不俗，在2月亞洲室內田徑錦標賽摘60公尺跨欄金牌，3月於中國陝西舉行的室內田徑大獎賽，再以8秒07刷新全國紀錄奪金，她日前才到波蘭世界室內錦標賽增廣見聞，只是這幾場都是專攻60公尺跨欄，也讓她今天擔心體能恐怕不足。

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張博雅在早上預賽跑出13秒50，她確實有點擔心自己的狀態，所以她趕緊讓自己冷靜一番，還好決賽就跑出13秒23破大會紀錄的成績，教練王國慧也覺得張博雅本季首趟100公尺跨欄表現還不錯。

張博雅在上屆杭州亞運拿下第4名，如今已經提前取得名古屋亞運參賽資格，她更有餘裕去備戰，接下來將以國際賽為主，預計4月會到日本參賽，「畢竟日本的女子跨欄水準很高，就以這場比賽備戰5月登場的全大運，以及今年重頭戲亞運。

「跨欄甜心」張博雅在全國大專校院田徑公開賽女子甲級100公尺跨欄決賽，以13秒23破大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）

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