中職》樂天桃猿訓練基地擴大工程停擺 原因曝光！

樂天桃猿新任執行長兼領隊野原武人召開記者會說明新球季發展藍圖（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年10月樂天桃猿宣布，2026年球季起將嘉義二軍訓練基地遷回桃園，並在桃園球場左外野看台下方，規劃大型訓練空間與室內練習場，讓一、二軍選手能在相同環境與設施中訓練，促進球員與教練團間更緊密溝通與協作，建立能細緻掌握球員狀況的管理體系。

只是，今年球季即將開打，桃園球場左外野看台下方規劃訓練空間的工程卻完全停擺，樂天桃猿新任執行長兼領隊野原武人解釋，一、二軍集中在桃園球場，可以讓團隊順利交流、溝通，隨著人員增加，設備若沒擴充就會變得比較壅擠，計畫利用球場現有空間有效率地規畫使用，只是左外野看台下方閒置空間，目前工程出現停滯的狀態，

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野原武人強調，雖然工程停滯中，但球團沒有放棄擴大訓練空間、場域的機會，也計畫找尋其他空間讓選手訓練，現在跟桃園市政府溝通中。

樂天桃猿副領隊礒江厚綺指出，去年下半年桃園球場遭遇颱風侵襲，導致左外野看台出現漏水狀況，目前還在跟桃園市府溝通如何解決漏水問題，需要一些時間，只能就現有訓練空間擴大，並將閒置空間改為體能訓練場域。

樂天二軍北遷回桃園，其他5隊二軍訓練基地和比賽場地都集中在南部，衍生二軍賽住宿和交通問題，礒江厚綺說，當初樂天球團有先跟聯盟、球團溝通並取得共識，外地比賽部分會安排住宿飯店或提前出發，搭高鐵移動。

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