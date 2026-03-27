日職》最快153公里！ 台灣火球男張峻瑋二軍中繼2局賞3K無失分

張峻瑋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職二軍賽，軟銀鷹20歲台灣火球男張峻瑋今天後援2局賞3次三振、沒有失分。效力日本火腿的台灣鐵捕林家正替補出賽，1打數沒有敲安。

軟銀二軍今與歐力士猛牛二軍之戰，張峻瑋在第6局登板後援，先用153公里速球讓對手敲滾地球出局，接著被歐力士打者宜保翔敲安，張峻瑋用138公里變速球三振歐力士打者平沼翔太，隨著宜保翔盜二壘出局，結束該半局。

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張峻瑋續投第7局，連續送出2次三振，雖然被敲一支內野安打，張峻瑋讓歐力士打者寺本聖一敲中外野飛球出局，完成投球工作。軟銀最後以9比5贏球。

總計張峻瑋後援2局被敲2安無失分，賞3次三振，本季在二軍出賽3場，共投6.1局無失分，防禦率仍是「0」，最快丟到153公里。

日本火腿二軍與讀賣巨人二軍的比賽，林家正在第7局接替蹲捕，8局下擊出中外野飛球被接殺。巨人隊二軍在第9局添加3分保險分，最後以5比1贏球。

樂天金鷲二軍與養樂多燕子二軍之戰，台灣21歲好手陽柏翔擔任第9棒二壘手，全場3支0、吞2次三振。樂天二軍最後以0比1輸球。

西武獅與中日龍的二軍戰，台灣23歲外野手林冠臣替補出賽，1打數吞三振。西武獅二軍最後以5比11輸球。

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