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網球》球后莎巴蓮卡再挫蕾巴金娜 北美陽光雙冠強勢聽牌

2026/03/27 15:48

莎巴蓮卡和蕾巴金娜。（路透）莎巴蓮卡和蕾巴金娜。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）火力全開，強轟9記愛司、4度破發，6：4、6：3再挫哈薩克勁敵蕾巴金娜（Elena Rybakina），白俄羅斯當今球后強勢挺進邁阿密網賽女單決戰，一口氣集滿「陽光雙冠」已經聽牌，壓軸對手則為美國地主好手高芙（Coco Gauff）。

「我覺得所做的一切都很正確，她是非常出色的球員，總能把我逼到極限。和她比賽必須拿出最佳狀態，這也是我今天發揮如此出色的原因。」莎巴蓮卡汲取今年元月澳洲公開賽爭后失利的慘痛教訓，本月印地安泉決戰已向蕾巴金娜甜蜜復仇，如今同樣WTA千分等級大賽的邁阿密4強再相逢，球后耗費1小時19分鐘又強壓宿敵，連續第2年問鼎金盃，離包辦3月北美硬地「陽光雙冠」也僅差最後一步，「我為這場勝利感到自豪。和她交手不論體能或精神都是嚴苛考驗，很高興再次戰勝她。」

27歲的莎巴蓮卡手感發燙，期許成為自2021年澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty ）以來首位邁阿密衛冕的女將，以及連奪「陽光雙冠」的史上第5人，前一位為2022年的波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）。她與東道主寵兒高芙過往對戰6勝6負平分秋色，「決賽勢必高潮起伏，對抗性十足也很有趣，我非常興奮能夠再次與她過招。」

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