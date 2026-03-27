桌球》8連勝強勢登頂 郭冠宏連3年奪下U19排名賽第一

台南小將郭冠宏連續3年奪下U19國手排名第一。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台南小將郭冠宏今天在115年19歲組青少年桌球排名賽男子第一次賽連闖8關，最終在決賽以3:1逆轉智淵乒乓球館新星洪哲硯，連續3年奪下排名賽第一、連續5年當選U19國手都樹立「郭冠宏障礙」，今年亞青、世青賽國手門票也輕鬆到手。

16歲的洪哲硯則連續擊退洪敬愷、徐絃家兩名現役成人國手，獲得第二名，也是他繼113年之後第二度入選U19國手。

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世界排名82的郭冠宏週二晚間才結束在北京的移地訓練返國，只休息1天就馬不停蹄趕往屏東縣立體育館參加這次的排名賽。去年奪下WTT中國青少年大滿貫賽U19男單冠軍的郭冠宏，展現超齡球技，一路過關斬將，只在次輪遭遇台南桌球館隊友余奕慶失掉1局，其餘都以直落三過關，4強賽再以11:8、11:4、11:6解決「台南幫」師弟鄭旻修，連續3年挺進決賽。

出身桌球世家、父母都擁有國手頭銜的洪哲硯，在「桌球教父」莊智淵的坐鎮指導下，同樣一路披荊斬棘，其中第3輪以3:1擊退連續2年奪下U15排名賽第一的金石乒乓新秀陳凱程，8強再以3:1扳倒世界排名132的一銀好手洪敬愷，4強面對昔日智淵球館隊友徐絃家，也以11:3、11:9、11:4輕騎過關。

壓軸的決賽，郭冠宏首局在6:10的絕境下，利用強勢的接發球連續化解4個局點後，以11:10反超，但隨後連續錯過兩個局點，最終反手擰拉被對手預判反拉得手，12:14讓出。次局起，郭冠宏做出調整，加強發球搶攻和接發球的質量，有效壓制對手，也改變比賽走勢，最終以11:4、11:3、11:6連下3局，保持連續3年在U19排名賽的不敗之身。

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