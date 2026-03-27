MLB》強到令人畏懼！ 美媒盛讚道奇史上最強：三連霸王朝進入完全體

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在新賽季首戰以8：2大勝響尾蛇，朝三連霸目標邁進。《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）撰文指出，今年的道奇可能成為史上最強的球隊，這不僅是一支單純靠重金補強的軍團，更具備了將「道奇王朝」推向完全體的基礎與氣氛。

道奇僅僅用「強大」來形容已經不夠了，似乎正踏入一個讓整個棒球界感到畏懼的嶄新領域。南丁格爾指出，道奇老闆華特（Mark Walter）與球團總裁卡斯登（Stan Kasten）在2013年時所繪製的「在西海岸建立王朝」藍圖，這份願景歷經13年終於完全化為現實。在這段期間，道奇隊奪下12座國聯西區冠軍、5座國聯冠軍及3座世界大賽冠軍，「贏球」早已不是短暫的巔峰，而是將「勝利」本身內化成了球團文化。

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總教練羅伯斯（Dave Roberts）在開季前就曾表示，道奇是最強的球隊，他強調目前的才華與團隊凝聚力，甚至超越了2022年創下隊史紀錄的111勝的道奇。道奇在今天開幕戰雖然先落後2分，但打線在比賽後段全面反撲，羅伯斯用「毫不留情」來形容這種攻擊力，更令人恐懼的是，這場逆轉秀看起來僅僅只是「序章」。

南丁格爾認為，本季的道奇隊除了強大，也開始承擔起「反派」的角色，球團完全不避諱展現這種形象，反而展現出直指歷史性「三連霸」的強烈決心。若能達成這項壯舉，勢必會被獲封「史上最強」，這會引發敵隊球迷更深的反感，然而，如果他們能將這份敵意轉化為動力，這支球隊就不再只是普通的爭冠熱門，而是重寫職棒歷史紀錄的一方。

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