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MLB》未戴太陽眼鏡釀禍？海盜克魯茲解釋2次要命守備 「真的很不舒服...」

2026/03/27 17:14

海盜隊中外野手克魯茲。（路透）海盜隊中外野手克魯茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊中外野手克魯茲（Oneil Cruz）今天在開幕戰首局發生2次要命的守備瑕疵，讓海盜塞揚王牌史基斯首局僅投0.2局狂掉5分，最終海盜在客場以7比11不敵大都會。海盜總教練凱利（Don Kelly）賽後直言，克魯茲的防守還要繼續努力。

大都會首局靠高飛犧牲打先拿1分，接著1出局攻占滿壘，大都會打者貝提（Brett Baty）敲中外野飛球，但克魯茲疑似受到陽光影響出現飛球判斷失誤、讓球落在後方，讓貝提跑出清壘三壘安打。下一棒的西米恩（Marcus Semien）敲中外野飛球，克魯茲又受到陽光影響出現判斷失誤，讓球落在後方，西米恩也跑出帶有1分打點的二壘安打，大都會首局就打進5分。

原本是游擊手的克魯茲，2024年在游擊防區發生24次守備失誤，因此改守外野。克魯茲去年鎮守中外野125場，發生11次守備失誤。

海盜隊克魯茲。（路透）海盜隊克魯茲。（路透）

海盜隊官網報導，凱利賽後表示，「那顆球是直接朝他飛去的，但他往前移動時判斷失誤，他在外野已經很努力訓練，但還需要持續進步。」

這場比賽是在當地時間下午1點21分開打，但克魯茲卻沒有戴太陽眼鏡上場守備。首局發生2次瑕疵守備後，凱利還特別與三壘指導教練畢斯利（Tony Beasley）討論沒有戴太陽眼鏡的問題。凱利說，「我們必須確保在球場上做好準備，事情一旦發生就無法改變，你只能留在比賽中，繼續向前。」

對於兩次在外野發生瑕疵守備，克魯茲賽後透過翻譯受訪說，當時陽光直射讓他難以判斷飛球，「今天真的很不舒服，你當然不想發生這種事，因為太陽直射我的臉部，我盡力了，但這很艱難。」

被問到陽光是否影響首局的外野守備，克魯茲指出，「第一顆飛球其實不太算，第二顆飛球就真的有影響...我需要多一點時間判斷，因為你不確定要往前跑還是往後跑，最後確實有一點被太陽影響，但那是我需要變得更好的地方。」

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