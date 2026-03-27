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UVL》北市大女排週末拚連霸 鄧衍敏：盼球員揮灑青春

2026/03/27 16:38

大專排球聯賽4強決賽週末登場（記者吳孟儒攝）大專排球聯賽4強決賽週末登場（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕114學年度UVL大專排球聯賽決賽在3月28日、29日天母體育館登場，北市大女排將尋求2連霸，教練鄧衍敏喊話：「希望球員盡情揮灑青春，不留遺憾！」

UVL男、女子組4強決賽週末登場，北市大明在4強對戰高雄師大，續朝連霸之路邁進，另一場4強為台灣師大對決中信金融管理學院。

北市大將在自家主場尋求2連霸，鄧衍敏說：「其實這幾年都有打進決賽，去年才又重新把冠軍拿下，對選手來說，是很棒的起頭。」她提到，冠軍陣容只有陳潔畢業，團隊磨合不是太大問題，「決賽就是穩紮穩打！」

鄧衍敏表示，大專聯賽對球員除了要爭奪榮耀，更重要的是在大學生涯能留下美好回憶，畢竟這是人生中很重要的一部分，希望球員能盡情揮灑自我。

值得一提的是，北市大不少球員是企業排球聯賽台北鯨華的球員，她們上週才剛打完冠軍賽，但鄧衍敏表示，學校有很好的團隊幫助球員復原，應不會有過度疲勞的問題，她認為，其實打企排面對高張力比賽，對球員來說也是汲取經驗的好機會。

男子組4強賽由衛冕軍中原大學出戰大仁科大，台灣師大對決國北教大。

大專排球聯賽4強決賽週末登場（記者吳孟儒攝）大專排球聯賽4強決賽週末登場（記者吳孟儒攝）

女子組4強（記者吳孟儒攝）女子組4強（記者吳孟儒攝）

男子組4強（記者吳孟儒攝）男子組4強（記者吳孟儒攝）

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