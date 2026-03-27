中職》 各隊戰力大車拚！2026年開季一軍球員完整名單看這裡

2026年例行賽開季一軍球員完整名單出爐。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今天公布2026年例行賽開季一軍球員名單，樂天桃猿、富邦悍將提報28人滿編，台鋼雄鷹提報26人，統一獅、味全龍提報25人，中信兄弟提報24人，各隊開季一軍球員名單如下：

樂天桃猿（28人，洋將2人）

投手12人：蘇俊璋、王奕翔、陳柏豪、陳冠宇、邱駿威、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、盧冠宇，洋將艾菩樂、威能帝。

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捕手3人：宋嘉翔、林泓育、張閔勛。

內野手9人：林承飛、林子偉、歐晉、張趙紘、余德龍、林智平、許賀捷、馬傑森、李勛傑。

外野手4人：成晉、林政華、何品室融、陳晨威。

富邦悍將（28人，洋將3人）

投手12人：廖任磊、李建勳、張奕、石梓霖、李吳永勤、曾峻岳、張瑞麟、游霆崴、劉昱言、林栚呈，洋將魔力藍、威戈神。

捕手3人：林岱安、張進德、戴培峰。

內野手7人：林澤彬、王念好、葉子霆、范國宸、林岳谷、辛元旭、張育成。

外野手6人：申皓瑋、張洺瑀、王正棠、蔡佳諺、孔念恩，洋將邦力多。

台鋼雄鷹（26人，洋將1人）

投手10人：林詩翔、陳宇宏、李欣穎、施子謙、賴智垣、王躍霖、韋宏亮、陳柏清、黃子鵬、許育銘。

捕手3人：陳世嘉、吳柏萱、劉時豪。

內野手8人：曾子祐、顏郁軒、郭永維、湯家豪、吳念庭、曾昱磬、杜家明，洋將魔鷹。

外野手5人：陳文杰、王博玄、紀慶然、高聖恩、藍寅倫。

統一獅（25人，洋將1人）

投手11人：劉予承、高塩將樹、鍾允華、李其峰、邱浩鈞、黃竣彥、鄭副豪、高偉強、辛俊昇、姚杰宏，洋將獅帝芬。

捕手3人：張翔、潘磊、陳重羽。

內野手6人：林子豪、許哲晏、林培緯、林祖傑、林泓弦、陳聖平。

外野手5人：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、蘇智傑、田子杰。

味全龍（25人，洋將2人）

投手11人：李超、黃暐傑、呂偉晟、李致霖、王伯洋、陳冠偉、林子昱、林鋅杰、林凱威，洋將鋼龍、梅賽鍶。

捕手2人：林辰勳、蔣少宏。

內野手7人：吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、劉基鴻、石翔宇。

外野手5人：陳子豪、郭天信、王順和、曾聖安、張祐嘉。

中信兄弟（24人，洋將1人）

投手9人：王凱程、江忠城、李振昌、余謙、呂彥青、陳琥、陳冠穎、伍立辰，洋將羅戈。

捕手4人：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰、徐博瑋。

內野手7人：王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華。

外野手4人：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、宋晟睿。

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