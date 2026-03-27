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中職》中信兄弟公布調薪 岳東華簽5年最高總值6300萬元合約

2026/03/27 18:13

岳東華。（資料照，記者林正堃攝）岳東華。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，岳東華簽下最高總值6300萬元的5年合約，宋晟睿薪資調幅62.5%為全隊之冠，鄭凱文、張志豪的月薪都退出60萬元級。

以2017年第一指名加入的岳東華，憑藉穩定的攻守表現成為球隊內野核心，球團將其視為長期建隊基石，在去年賽季後積極展開續約協商，最終雙方達成5年保障約外加1年有條件生效之選擇權，合約最高總價值6300萬元的合約共識，岳東華今年月薪由48萬調升至60萬。

宋晟睿為本次調薪之指標，去年他在一軍120場全勤出賽，攻守兩端皆繳出亮眼成績單，不僅勇奪「年度最佳十人外野手獎」，更入選2026年WBC台灣隊，月薪由16萬元大幅躍升至26萬元，調幅高達62.5%為全隊之冠。本土先發最倚重的兩名投手鄭浩均與魏碩成也雙雙獲得加薪，鄭浩均今年月薪由35萬元調升至42萬元、調幅20%，魏碩成月薪由19萬元調升至26萬元、調幅36.8%。

王威晨與李振昌去年與球團簽訂複數年合約，今年月薪王威晨84萬元、李振昌70萬元。其他執行複數年約的球員，包含呂彥青月薪由62萬元調升至70萬元、調幅12.9%，許基宏月薪由64萬元調升至76萬元、調幅18.8%；江坤宇月薪由66萬元調升至78萬元、調幅18.1%；詹子賢月薪則是80萬元。

其他調薪部分，盧孟揚月薪由7.5萬元調升至10.5萬元、調幅40%，陳琥月薪由19萬元調升至23萬元、調幅21%，王政順月薪由20萬元調升至24萬元、調幅20%，岳政華月薪由42萬元調升至48萬元、調幅14.3%，黃恩賜月薪由22萬元調升至27萬元、調幅22.7%，高宇杰月薪由38萬元調升至46萬元、調幅21%，林暉盛月薪由25萬元調升至28萬元、調幅12%，江忠城月薪由10萬元調升至15萬元、調幅50%，林志綱月薪由10萬元調升至12萬元，調幅20%；黃韋盛今年月薪則是18萬。

表現差強人意的選手則小幅降薪，鄭凱文月薪由63萬元調降至55萬元，余謙月薪由14萬元調降至13萬元，張志豪月薪由62萬元調降至45萬元，蘇緯達月薪由16萬元調降至15萬元。

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