日本歸化規定從嚴 智利籍J聯盟足球選手曝心聲：心情十分複雜

在日本生活17年的J聯盟足球員擔心新的政策會讓他無法順利歸化為日本籍。（圖擷取自@byronvasquez00社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕取得日本國籍的「歸化」審查條件，將從4月起從原本的「5年以上」，原則提高至「10年以上」。對此，目前效力於日本甲級職業足球聯賽町田澤維亞俱樂部的智利籍球員瓦茲奎茲（Byron Vasquez）在個人「X」表示，他看到這消息後心情十分複雜，即使他已經在日本生活17年，目前仍是以智利籍球員在J聯盟踢球。

瓦茲奎茲引用法務省相關新聞說明，他從9歲起便居住在日本，2020年1月為了足球前往母國智利，同年10月返回日本，當時決定就申請取得日本國籍。然而依照當時規定需至少居住5年，他在了解條件後於2022年提出申請，但在2023年12月遭駁回。

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瓦茲奎茲進一步提到，當2025年10月13日滿5年居住資格後，在今年2月再次申請，目前正等待約8個月至1年以上的審查結果。然而，今天看到新規將自4月1日起改為需居住10年以上，且可能適用於既有申請者時，當下他的「腦中一片空白」。

瓦茲奎茲說，他已經在日本生活已17年，持有的是永住者的在留資格，稅金、年金與社會保險費也都如日本人一樣繳納，但目前國籍仍是智利。並坦言「在J聯盟踢球，比起與外援名額競爭，我更希望能以一名日本球員的身份奮戰」，因此心情非常複雜。

網友看到瓦茲奎茲的發文替他說話，「就因那些濫用制度的敗類，害得誠實的人也會受苦」、「好想知道為什麼有些中國人申請入籍很快就被批准」、「希望你早日能成為日本籍球員」、「歸化從嚴的罪魁禍首是中國人、韓國人、庫德族人吧」、「你在日本生活17年也有繳稅，卻還是面臨入籍的重重困難，實在太不公平了」。

另外有網友補充，該政策對於對日本有傑出貢獻的個人，例如運動員和研究人員，若已在日本居住5年以上，則可例外批准其「入籍」，所以瓦茲奎茲有可能成功入籍。

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