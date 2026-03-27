澎湖縣首長盃慢壘賽開打 42隊1100人大戰

澎湖縣首長盃慢速壘球錦標賽開打。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖縣首長盃慢速壘球錦標賽」即日起到29日在文澳棒壘主球場、文澳棒壘副球場及講美棒壘球場3處場地同步開賽，吸引42支隊伍、約1100人參加。

澎湖縣首長盃慢速壘球錦標，42支隊伍角逐獎盃與澎湖縣代表權。（澎湖縣政府提供）

副縣長林皆興今（27）日出席開幕典禮，與議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、許國政、莊光大、議員胡松榮助理胡正仁、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑及教育處長陳晶卉等人為獲獎隊伍頒獎，預祝比賽圓滿順利、選手都能發揮最佳實力。

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林皆興指出，近年在縣府積極推動下，透過運動結合觀光，在澎湖這座天然運動場，舉辦各項大型賽事，邀請來自世界各地不同運動項目的選手齊聚澎湖。從日前圓滿舉辦的「ILCA亞洲盃帆船賽」，到即將於4月11日至12日登場的「IRONMAN Penghu國際鐵人三項賽」，以及6月舉辦的「PENGHU OCEANMAN國際泳渡澎湖灣」等一系列國際級賽事，再到各項縣內及全國性比賽舉辦，期盼透過多元賽事，讓不同年齡層民眾都能享受運動樂趣，打造澎湖不僅是世界最美麗海灣，更是一座充滿朝氣與活力的島嶼。

陳毓仁說，壘球向來為澎湖具備優勢的運動項目，此次賽事同時作為全民運動會選拔賽，期勉各隊伍全力以赴、發揮實力、爭取佳績。

這次賽事共有機關組12隊、社會組18隊、青壯組6隊及長春組6隊，3天賽程共計66場次，競爭激烈，精彩可期。

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