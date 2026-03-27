日職》巨人64年來第一人！ 竹丸和幸開幕戰6局好投奪勝 創下隊史首見紀錄

竹丸和幸開幕戰6局好投奪勝，成為巨人史上第一位在開幕戰拿下先發勝投的新人投手。（取自讀賣巨人官方X）

〔體育中心／綜合報導〕2026年日職例行賽今天熱鬧開打，讀賣巨人和阪神虎打響第一砲，巨人洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）和達爾貝（Bobby Dalbec）接力開轟，再加上當家大物左投竹丸和幸繳出6局失1分的優質先發，巨人終場以3：1擊敗阪神，收下開幕戰勝利。

巨人洋砲卡貝吉扛開路先鋒，首局首打席就砲轟阪神王牌村上頌樹，助隊先馳得點，巨人首局就先拿下2分。另一場橫濱強打牧秀悟首局首打席也開轟，日職開幕戰同時出現了兩場「首局首打席全壘打」，寫下史上頭一遭。阪神在4局上靠著大山悠輔的高飛犧牲打破蛋，但巨人下個半局也再用全壘打反擊，新洋砲達爾貝轟出中外野陽春砲，日職生涯首轟出爐，巨人取得3：1領先。

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巨人隊史過去從未有新洋將在開幕戰擔任4棒時擊出全壘打，達爾貝成為史上第一人。此外，擔任巨人第4棒首戰就開轟，他是隊史第12人。卡貝吉和達爾貝接力開轟，成為巨人隊史第3組在開幕戰開轟的洋砲組合。

巨人24歲大物左投竹丸和幸是2025年選秀會第一指名，在日職例行賽一球未投，就在一軍擔任開幕戰先發投手，這是隊史自1962年城之內邦雄後，睽違64年再度出現新人擔任開幕戰先發投手的罕見紀錄。

竹丸和幸初生之犢不畏虎，繳出6局失1分的優質先發，僅被敲出3支安打，另外投出5次三振和2次保送，防禦率1.50，巨人終場以3：1贏球。竹丸和幸收下日職生涯首勝，也成為巨人史上第一位在開幕戰拿下先發勝投的新人投手。

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