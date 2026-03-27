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日職》日本隊國手核爆！宮城大彌狂失8分 歐力士寫32年來難堪紀錄

2026/03/27 21:17

宮城大彌。（資料照，法新社）宮城大彌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職一軍例行賽開幕戰今天登場，歐力士王牌左投宮城大彌先發僅投1.2局狂掉8分（2分為自責分），歐力士最後在主場以0比10慘遭樂天金鷲完封。根據日媒《日刊體育》報導，這是歐力士自1994年4月9日以來，再度於開幕戰出現單場失掉10分以上的比賽。

身為今年世界棒球經典賽日本隊國手，宮城大彌首局被樂天洋砲麥卡斯克（Carson McCusker）敲關鍵二壘安打失掉2分，第2局宮城在2出局一、二壘有人時，歐力士二壘手太田椋發生守備失誤，讓樂天攻占滿壘。這時宮城大彌連續被敲4安，包含樂天洋砲維特（Luke Voit）、麥卡斯克都敲二壘安打，讓宮城狂掉8分後退場。

總計宮城大彌先發僅投1.2局追平生涯最短，被敲8安，賞2次三振、丟1次保送，失8分（2分自責）也追平生涯單場最多失分紀錄，賽後防禦率為10.80，宮城吞下本季首敗。

宮城大彌前一次先發僅投1.2局是在2023年4月25日面對日本火腿，前一次單場失8分是在2023年6月11日面對橫濱DeNA。

《日刊體育》指出，自從兩聯盟分立後，這是歐力士自1994年4月9日面對大榮隊的單場掉17分以來，隊史相隔32年再度出現開幕戰失掉10分的比賽，也是歐力士隊史第4次。

樂天先發投手莊司康誠主投8局僅被敲4安，賞9次三振無失分，收下本季首勝。

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