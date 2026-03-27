自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

HVL》好累的5局大戰！鶯歌工商擊敗中山 連4年挺進4強

2026/03/27 19:54

鶯歌工商連續四年闖入四強。（高中體總提供）鶯歌工商連續四年闖入四強。（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕114 學年度高中排球甲級聯賽女生組6強賽今於國立臺灣體育運動大學展開，鶯歌工商以 25：20、29：27、22：25、20：25、19：17驚險擊敗中山工商，連續4年挺進4強。

鶯歌雖先下兩城，取得 2：0 領先優勢，但中山工商隨後展現韌性，第三、四局透過防守反擊與節奏調整逐步掌握主導權，連下兩局將戰局逼入決勝局，第五局中山工商一度取得 6：3 領先，但鶯歌工商在馬德蓉前排發揮帶動下迅速追平並反超，雙方比分持續拉鋸至 10：10後仍難分高下，最終鶯歌工商把握關鍵進攻機會，以 19：17 收下比賽勝利。

此役攻下全隊最高 26 分的鶯歌工商隊長馬德蓉，賽後談到勝負關鍵時表示，球隊陣中有許多高一、二球員，但在場上並未因此畏縮，「她們沒有因為年紀比較小就不敢處理球，反而很勇敢去面對每一顆球，我覺得這是我們今天做得最好的地方。」

面對五局大戰的壓力，馬德蓉坦言過程相當緊張，「中間其實有點亂流，一下好一下壞，我自己一開始表現也沒有很好，是隊友一直幫我、跟我講話，讓我可以慢慢調整回來。」她也認為，此役自己最大的收穫在於心態上的調適，「在打不好的時候其實會很沮喪，但後面能夠重新整理情緒，對我來說是很重要的一件事。」

談到接下來四強賽將面對衛冕軍東山高中，馬德蓉表示，「東山本來就不好打，畢竟是去年的冠軍。」她也強調，球隊現階段最重要的是把平時訓練內容完整發揮出來，「把平時訓練的內容在場上發揮出來，開心享受這個舞台，放開來打，我覺得這樣就很好。」

另一場女生組六強賽由華僑高中對上北港高中，最終以23：25 、25：18 、25：12、25：16 收下勝利，順利挺進四強。

替補上陣的高一球員武家蓁表現亮眼，關鍵時刻為隊伍拿下 9 分，她表示球隊在本場比賽展現出良好的團隊凝聚力，「平常在學校不一定會這麼有整體感，但這場比賽大家配合很好，場上氛圍也很開心。」

對於接下來四強賽，武家蓁表示，球隊目標是持續朝冠軍戰邁進，「不管對手是誰，都要敢打，不要一開始就害怕。」對於下一戰信心她也為球隊打出 8 分高分，「只要把平常討論的東西做好、在場上執行出來，我覺得是有機會贏的。」

明天上午點 時率先登場為女生組五、六名排名賽，由中山工商對上北港高中，下午則進入四強賽事，17 點由鶯歌工商挑戰衛冕軍東山高中，晚間 19 點則由華僑高中迎戰另一種子隊伍內湖高中，決定前進冠軍賽隊伍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中