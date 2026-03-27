HVL》好累的5局大戰！鶯歌工商擊敗中山 連4年挺進4強

鶯歌工商連續四年闖入四強。（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕114 學年度高中排球甲級聯賽女生組6強賽今於國立臺灣體育運動大學展開，鶯歌工商以 25：20、29：27、22：25、20：25、19：17驚險擊敗中山工商，連續4年挺進4強。

鶯歌雖先下兩城，取得 2：0 領先優勢，但中山工商隨後展現韌性，第三、四局透過防守反擊與節奏調整逐步掌握主導權，連下兩局將戰局逼入決勝局，第五局中山工商一度取得 6：3 領先，但鶯歌工商在馬德蓉前排發揮帶動下迅速追平並反超，雙方比分持續拉鋸至 10：10後仍難分高下，最終鶯歌工商把握關鍵進攻機會，以 19：17 收下比賽勝利。

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此役攻下全隊最高 26 分的鶯歌工商隊長馬德蓉，賽後談到勝負關鍵時表示，球隊陣中有許多高一、二球員，但在場上並未因此畏縮，「她們沒有因為年紀比較小就不敢處理球，反而很勇敢去面對每一顆球，我覺得這是我們今天做得最好的地方。」

面對五局大戰的壓力，馬德蓉坦言過程相當緊張，「中間其實有點亂流，一下好一下壞，我自己一開始表現也沒有很好，是隊友一直幫我、跟我講話，讓我可以慢慢調整回來。」她也認為，此役自己最大的收穫在於心態上的調適，「在打不好的時候其實會很沮喪，但後面能夠重新整理情緒，對我來說是很重要的一件事。」

談到接下來四強賽將面對衛冕軍東山高中，馬德蓉表示，「東山本來就不好打，畢竟是去年的冠軍。」她也強調，球隊現階段最重要的是把平時訓練內容完整發揮出來，「把平時訓練的內容在場上發揮出來，開心享受這個舞台，放開來打，我覺得這樣就很好。」

另一場女生組六強賽由華僑高中對上北港高中，最終以23：25 、25：18 、25：12、25：16 收下勝利，順利挺進四強。

替補上陣的高一球員武家蓁表現亮眼，關鍵時刻為隊伍拿下 9 分，她表示球隊在本場比賽展現出良好的團隊凝聚力，「平常在學校不一定會這麼有整體感，但這場比賽大家配合很好，場上氛圍也很開心。」

對於接下來四強賽，武家蓁表示，球隊目標是持續朝冠軍戰邁進，「不管對手是誰，都要敢打，不要一開始就害怕。」對於下一戰信心她也為球隊打出 8 分高分，「只要把平常討論的東西做好、在場上執行出來，我覺得是有機會贏的。」

明天上午點 時率先登場為女生組五、六名排名賽，由中山工商對上北港高中，下午則進入四強賽事，17 點由鶯歌工商挑戰衛冕軍東山高中，晚間 19 點則由華僑高中迎戰另一種子隊伍內湖高中，決定前進冠軍賽隊伍。

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