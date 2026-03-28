道奇戰響尾蛇、大谷翔平拚本季首轟 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2026年大聯盟例行賽火熱開打，衛冕軍道奇開幕戰旗開得勝，今天再戰響尾蛇，由斯漢（Emmet Sheehan）掛帥先發，對決尼爾森（Ryne Nelson），大谷翔平能否敲出本季首轟值得關注，此外，還有運動家與藍鳥過招，以及守護者對上水手，棒球迷記得鎖定轉播！

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NBA有3場轉播，分別是熱火大戰騎士、火箭 強碰灰熊，最後一場為湖人與籃網交手，大家千萬不要錯過！

另外，還有日職、F1、TPVL、TPBL和謝國城盃等賽事，大家記得鎖定比賽！

MLB

07：00 運動家 VS 藍鳥 愛爾達體育2台

10：00 響尾蛇 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

10：00 守護者 VS 水手 愛爾達體育1台

NBA

07：30 熱火 VS 騎士 緯來育樂

08：00 火箭 VS 灰熊 緯來體育、愛爾達體育1台

10：30 籃網 VS 湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

12：30 巨人 VS 阪神 DAZN1

12：30 軟銀 VS 火腿 DAZN2

F1 世界一級方程式賽車

13：30 日本站 排位賽 緯來體育、愛爾達體育3台

TPVL

14：56 臺北伊斯特 VS 台鋼天鷹 愛爾達體育4台、緯來育樂

TPBL

17：00 海神 VS 戰神 緯來體育

謝國城盃全國少棒

18：00 台東縣 VS 屏東縣 愛爾達體育4台、緯來精采

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