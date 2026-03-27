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桌球》獨拿兩點率領木下東京奪冠 林昀儒榮膺總決賽MVP

2026/03/27 20:53

林昀儒獨拿兩點，幫助木下東京奪下日本T聯賽冠軍。（取自日本T聯賽臉書）林昀儒獨拿兩點，幫助木下東京奪下日本T聯賽冠軍。（取自日本T聯賽臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025-2026年日本職業桌球T聯賽男子組決賽，獨拿兩點勝利，幫助木下東京隊以直落三擊退南韓一哥張禹珍領軍的金澤港口隊，奪下隊史第5座T聯賽冠軍，小林也締造本季單、雙打全勝的完美戰績，獲選為季後賽MVP。

擁有林昀儒、松島輝空兩名世界排名前10好手的木下東京，在例行賽以17勝8負排名第一，直接晉級決賽；例行賽排名第二的金澤則在半決賽靠著谷垣佑真連拿2點，以3:2逆轉尋求衛冕的TT彩玉，搶下決賽門票。

今晚決賽，木下東京第一點雙打推出林昀儒和中國名將閻安聯手，對決張禹珍和小林廣夢的組合，林閻配首局6:0強勢開局後，很快的以11:6拿下；金澤組合次局在5:5平手時打出一波6:0反擊，11:6扳平戰局。決勝局從6:6打起，林閻配在8:6領先下雖然被追到9平，但關鍵時刻，小林連續搶攻得手連得2分，11:9驚險獲勝。

第二點單打，去年勇奪世青賽U19男單冠軍的16歲日本新星川上流星，克服局數1:2落後，以11:8、11:8連下兩城，3:2逆轉世界排名36的田中佑汰，幫助木下東京2:0聽牌。

世界排名第7的林昀儒隨後在第三點單打對決世界排名第10的張禹珍，重演今年杜哈冠軍賽決賽戲碼，當時小林以直落四獲勝，贏得今年首座冠軍。今晚再度交鋒，小林首局在3:6的落後下，打出一波8:2的強力反擊，包括6:7落後時，相持大戰中一記幸運的擦邊球，11:8後來居上，也重創對手士氣，隨後又以11:6、11:7連拿2局，直落三贏得對戰2連勝，率領木下東京奪回失去1年的冠軍。

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