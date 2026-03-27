TPBL》夢想家18顆三分球轟爆國王 9連勝締造聯盟新紀錄

盧冠良拿16分。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕 福爾摩沙夢想家今天狂下三分雨，團隊轟進18顆三分彈，湯普金斯包辦5顆，豪取全場最高23分，替補上陣的盧冠良投進4顆，拿本季個人新高16分，終場107：90輕取國王，拿下9連勝，寫下TPBL最長連勝紀錄。

夢想家將國王在去年3月15日至4月12日的8連勝紀錄送入歷史，且目前戰績19勝11負排聯盟第2，與龍頭雲豹僅1場勝差。

請繼續往下閱讀...

夢想家擁有全聯盟最狂的外線火力，今天上半場也發揮優勢，三分球16投10中，加上第二節尾聲靠著盧冠良、張宗憲、霍爾曼連續得分，打出11：2的猛攻甩開國王，帶著64：55領先前進下半場。

國王的防守轉換優勢依舊沒能展現，且失誤過多，單節僅得20分與對手持平，實在難以追回分差，夢想家在決勝節中後段也靠著盧冠良的連續三分球，將分差拉大至23分，比賽勝負就此定調。

夢想家6人得分達雙位數，霍爾曼替補有18分，張宗憲挹注14分，班提爾得11分，忻沃克有10分，林俊吉和蔣淯安合拿15分。至於國王以杰倫21分表現最佳，林書緯15分，沃許本12分、12籃板，李愷諺和飛米各10分，球隊吞2連敗。

湯普金斯。（夢想家提供）

蔣淯安。（夢想家提供）

張宗憲。（夢想家提供）

林俊吉。（夢想家提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法