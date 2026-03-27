自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》ERA高達108！前洋基火球男失4分砸鍋 中日龍17安無用慘遭大逆轉

2026/03/27 22:17

阿布瑞尤。（資料照，法新社）阿布瑞尤。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職一軍例行賽開幕戰今天登場，中日龍作客廣島鯉魚，9局上中日龍打完領先4分，未料曾待過美職洋基的中日龍新洋投阿布瑞尤（Albert Abreu）僅投0.1局狂掉4分，中日龍在延長賽10局下挨再見安打，最後以5比6吞敗。

中日龍9局上打完一度以5比1領先，9局下中日龍推出阿布瑞尤登板，未料他一上場連續被敲2安、丟1次保送，讓對手攻占滿壘，1出局後廣島洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）代打擊出帶有2分打點的適時安打，接著去年廣島第一指名好手平川蓮敲左外野二壘安打再拿2分追平，廣島單局連得4分逼進延長賽。10局下廣島打者勝田成敲再見安打，幫助廣島上演逆轉秀。

這是中日龍連3場開幕戰都吞敗戰。當家明星右投柳裕也主投6局僅失1分無關勝敗；阿布瑞尤後援僅投0.1局被敲4安、丟1次保送，狂掉4分，賽後防禦率為108，這場比賽最快球速為153公里；此外，中日龍全場出現17支安打，卻只拿到5分。

日媒《體育日本》報導，中日龍監督井上一樹賽後表示，阿布瑞尤在投球過程中出現腰部不適的狀況，「看起來是在投到一半時就覺得有點不對勁，從休息區上看，確實感覺他變成只用手在投球...還是希望他能早點說出來。」

現年30歲的阿布瑞尤曾在2024年效力西武獅，出賽52場交出2勝5敗、28次救援成功、11次中繼成功的表現，防禦率為2.39，共投49局賞33次三振，該年最快還投出163公里的火球。阿布瑞尤去年待在紅人3A。

此外，阿布瑞尤也是今年世界棒球經典賽多明尼加的國手，他在本屆賽事出賽2場，共投4局無失分、賞7次三振，防禦率是「0」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中