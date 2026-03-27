日職》ERA高達108！前洋基火球男失4分砸鍋 中日龍17安無用慘遭大逆轉

阿布瑞尤。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職一軍例行賽開幕戰今天登場，中日龍作客廣島鯉魚，9局上中日龍打完領先4分，未料曾待過美職洋基的中日龍新洋投阿布瑞尤（Albert Abreu）僅投0.1局狂掉4分，中日龍在延長賽10局下挨再見安打，最後以5比6吞敗。

中日龍9局上打完一度以5比1領先，9局下中日龍推出阿布瑞尤登板，未料他一上場連續被敲2安、丟1次保送，讓對手攻占滿壘，1出局後廣島洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）代打擊出帶有2分打點的適時安打，接著去年廣島第一指名好手平川蓮敲左外野二壘安打再拿2分追平，廣島單局連得4分逼進延長賽。10局下廣島打者勝田成敲再見安打，幫助廣島上演逆轉秀。

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這是中日龍連3場開幕戰都吞敗戰。當家明星右投柳裕也主投6局僅失1分無關勝敗；阿布瑞尤後援僅投0.1局被敲4安、丟1次保送，狂掉4分，賽後防禦率為108，這場比賽最快球速為153公里；此外，中日龍全場出現17支安打，卻只拿到5分。

日媒《體育日本》報導，中日龍監督井上一樹賽後表示，阿布瑞尤在投球過程中出現腰部不適的狀況，「看起來是在投到一半時就覺得有點不對勁，從休息區上看，確實感覺他變成只用手在投球...還是希望他能早點說出來。」

現年30歲的阿布瑞尤曾在2024年效力西武獅，出賽52場交出2勝5敗、28次救援成功、11次中繼成功的表現，防禦率為2.39，共投49局賞33次三振，該年最快還投出163公里的火球。阿布瑞尤去年待在紅人3A。

此外，阿布瑞尤也是今年世界棒球經典賽多明尼加的國手，他在本屆賽事出賽2場，共投4局無失分、賞7次三振，防禦率是「0」。

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