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日職》跨越76年的神蹟！羅德小將毛利海大5局無失分 開幕戰先發奪勝

2026/03/27 22:18

22歲羅德大物左投毛利海大。（取自產經體育）22歲羅德大物左投毛利海大。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕22歲羅德大物左投毛利海大在日職第一年就扛下開幕戰重任，在主場面對西武繳出5局無失分的好投，捕手松川虎生單場雙安進帳2分打點，幫助羅德終場以3：1贏球，開幕戰旗開得勝，毛利海大日職生涯首勝也出爐，他也成為羅德隊史睽違76年後再度在開幕戰拿下先發勝投的新人投手。

毛利海大在2025年日職選秀會，以第2指名加盟羅德，毛利海大被欽點為本季開幕戰先發投手，他也不負眾望，主投5局只用70球，被敲4支安打無失分，另有2次三振和1次保送。捕手松川虎生單場雙安都貢獻1分打點，波蘭柯（Gregory Polanco）在8局下敲出本季首轟，打回保險分，羅德最後就以3：1擊敗西武，首戰開出紅盤。

毛利海大日職首戰就奪下勝投，他成為隊史繼1950年的榎原好之後，睽違76年第2位在開幕戰奪下先發勝投的新人投手。這場勝利同時也是新監督大村三郎的執教首勝。

巨人菜鳥竹丸和幸和羅德新人毛利海大雙雙都在開幕戰拿下勝投，這是日職相隔74年後再度出現的新人擔任開幕戰先發並奪勝的罕見紀錄，上一次要追溯到1952年阪神的三船正俊和廣島的大田垣喜夫。

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