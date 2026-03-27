全中運》本屆首金出爐！龍山國中跆拳道品勢男團三連霸

龍山國中跆拳道品勢好手勇奪本屆全中運第一面金牌。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會4月18日開幕，本屆首金提前出爐！跆拳道品勢賽事已在嘉義縣立體育館熱血登場，傳統強權北市龍山國中週五搶頭香，薛玄智、池睿勳、陳彥嘉聯手於國男組團體賽贏得本屆大會頒發的第一面金牌，該校也在這個項目締造三連霸壯舉。

龍山國中延續自113年全中運起，就稱霸品勢國男團體的「優良傳統」，迄今已連續三屆鍍金。教練黃俊皓表示，過去兩屆主力施卓冶、謝忞祐都升上高中，今年由身高僅146公分的國二「小巨人」薛玄智，帶領國一學弟池睿勳、陳彥嘉出擊，很高興三人臨場能夠發揮默契，穩紮穩打站上頒獎台並保住金牌，「因為想要衛冕，其實大家壓力都很大。最困難的就是他們在磨合上花了不少時間，還好這次把訓練成果表現出來，尤其是基本動作精準度與節奏掌控都很好，整體演出起伏不大，也減少失誤率。」

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至於與龍山國中同體系的北市育成高中，則展現強大戰力開起「五金行」，高男組個人賽、高女組個人賽、高男組團體賽、高女組團體賽、男女雙人賽一口氣豪奪品勢全部5面金牌，成為最大贏家。

育成高中男女跆拳道品勢選手全中運開起「五金行」。（大會提供）

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