日職》古林睿煬的「剋星」！ 軟銀野村勇關鍵代打建功 監督早有布局

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職一軍例行賽開幕戰今天登場，日本火腿台灣火球男古林睿煬今天在8局下平手局面登板，卻被軟銀球星牧原大成敲出致勝高飛犧牲打，最終火腿隊以5比6敗給衛冕軍軟銀鷹。軟銀監督小久保裕紀讚賞29歲好手野村勇的關鍵代打「攻略」古林。

古林睿煬8局下登板後，野村勇代打鎖定第2顆150公里的速球，擊出中外野一壘安打，接著古林發生暴投，讓野村勇上到二壘。軟銀捕手海野隆司敲安，讓軟銀1出局攻占一、三壘。牧原大成擊出右外野高飛犧牲打，軟銀以6比5超前比數。

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古林睿煬接著保送軟銀快腿周東佑京、近藤健介，讓軟銀攻占滿壘，讓他被換下場，接替投球的火腿左投島本浩也解決柳町達，化解滿壘危機。總計古林睿煬後援0.2局用24球，被敲2安，有2次保送、賞1次三振，最快丟到156公里，失掉1分吞下敗投。

日媒《西日本體育》報導，小久保裕紀賽後表示，只要古林睿煬登板，野村勇就會代打上場，「雖然（今宮）健太的狀況不差，勇最近的手感很好，所以很早就決定只要古林一上來就會讓他上場。能在那個情況下，在今年第一個打席就敲出安打，真的很關鍵。畢竟他一直在競爭開幕戰先發，心理多少有些不甘，那個打席的安打非常重要。」

去年賽季野村勇面對古林睿煬，共6打數敲3安，包含一發全壘打，對戰打擊率為5成。

野村勇去年出賽126場，交出12轟、40分打點，打擊率2成71，生涯首度入選明星賽。

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