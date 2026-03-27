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HVL》日本交流賽汲取寶貴經驗 鄭稷珩轟23分率建中首闖4強

2026/03/27 22:53

建國中學隊史首度晉級四強（高中體總提供）建國中學隊史首度晉級四強（高中體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導114 學年度高中排球甲級聯賽男生組6強賽今於國立台灣體育運動大學舉行，傳統升學名校建國中學以 25：22、22：25、25：13、30：28擊敗上屆亞軍，隊史首度挺進四強。

比賽前兩局雙方互有來回，攻防節奏緊湊，各取一局戰成平手，第三局建國中學在進攻端多點開花，相較之下內湖高工進攻較集中於王牌林炫諭，壓力逐漸增加，加上連續攻擊失誤與林炫諭因腿部不適短暫退場，建中掌握機會，以 25：13 大比分拿下，率先聽牌，第四局林炫諭重返場上後，內湖高工一度取得 23：19 領先，不過建中在發球端持續施壓，成功打亂對手接發節奏，將比分追平並帶入 deuce，最終把握關鍵分，以 30：28 收下比賽勝利。

攻下全隊最高 23 分的建國中學鄭稷珩，談到本場比賽表現，指出自己從過去以快攻為主的角色，轉為需要參與接發與長攻的進攻模式，「以前打快攻不用接發球，現在第一個要調整的就是接球跟站位，還要學會去找球、追球再攻擊。」

為備戰決賽，建國中學也安排移地訓練與交流賽，包括赴日本與當地高中隊伍交手，以及與清華大學進行對抗賽。鄭稷珩表示，日本球隊雖身材不一定佔優勢，但防守能力出色，「他們防守很黏，讓我們學到在第一波沒有得分時，後續來回該怎麼處理。」他也認為，這些經驗讓球隊在防守與突破雙人攔網上都有所提升。

談到高中最後一年與隊友並肩作戰的時光，鄭稷珩也向隊友表達感謝，「一路走來真的很辛苦，謝謝大家一起撐過來。」他坦言自己不太擅長用言語表達，但對於這段並肩奮戰的過程格外珍惜。

隨著本場勝利，建中不僅延續本季首度闖進決賽的氣勢，更進一步挺進四強，再度刷新隊史紀錄。在團隊齊心努力下，一步步寫下屬於建中的新篇章，也讓這支隊伍的成長持續被看見。

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