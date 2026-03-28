MLB》幫小熊打破山羊魔咒冠軍成員再-1！186轟明星金手套外野退役

海沃德宣布退休。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕曾獲得世界大賽冠軍、斬獲5屆金手套、入選1屆全明星賽的36歲外野手海沃德（Jason Heyward），今天正式宣布退休，結束16年大聯盟生涯。

海沃德上季為教士出賽34場，打擊三圍.176/.223/.271、攻擊指數0.494，這也是他生涯效力的最後一支球隊。海沃德最廣為人知的，就是他離開生涯第一支球隊，也是他曾高居《棒球美國》百大新秀第1名的勇士後的爆炸性成長，2016-2022效力小熊期間，幫助小熊打破「山羊魔咒」，奪下隊史睽違108年的世界大賽冠軍。

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海沃德表示，自己很開心未來能展望棒球的另一個面向，「我期待能成為年輕球員的良師益友，指導所有正在場上奮鬥的選手。這項運動後繼有人，我很期待能以球迷的身分，去看看還能用何種方式給予回饋。」

海沃德也提到，自己很期待有更多時間陪伴妻小，但也還沒準備好徹底向棒球說再見，唯一可能不感興趣的是管理球隊，但棒球的商業運作或從事教練，或許能成為他未來的下一個篇章。

近年不少小熊2016年冠軍成員宣布退役，去年一共有2位，包含明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），以及前大聯盟防禦率王韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），如今海沃德也高掛手套。海沃德生涯還效力過紅雀、道奇與太空人，16個大聯盟賽季累積1824場出賽，敲出186轟、730分打點，打擊三圍.255/.336/.408，攻擊指數0.744。

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