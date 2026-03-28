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MLB》金鶯掏4新秀交易他！26歲火球男1球未投就獲5年21億約創紀錄

2026/03/28 08:39

巴茲。（資料照，法新社）巴茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯休季交易來26歲火球右投巴茲（Shane Baz），目前他尚未為金鶯投任何一球，但先迎來好「薪」情，根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，巴茲獲得金鶯5年6800萬美元（約新台幣21.7億）合約。

金鶯休季為了向光芒交易來巴茲，一口氣掏出當時農場4位前30名潛力新秀，包含第6的外野手布倫（Slater de Brun）、第10的捕手伯丁（Caden Bodine）、第11的右投佛瑞特（Michael Forret）、第30的外野手歐沃恩（Austin Overn），與一枚2026年競爭平衡選秀籤，其中布倫與伯丁都是去年選秀剛選進的新秀。

巴茲是2017年選秀會由海盜於首輪選進的好手，生涯初期都遭遇傷病困擾，2021至2024只為光芒先發23場，去年出賽31場、投166.1局都創生涯新高，飆出176次三振，防禦率4.87，獨立防禦率（FIP）4.37，ERA+是低於聯盟平均的84，每局被上壘率1.33。

巴茲今年春訓投10.1局，送出14次三振，防禦率2.61，目前他尚未迎來金鶯初登板，根據大聯盟官網，他有望在台灣時間30日面對雙成先發亮相。如今在一球未投之下獲得金鶯提前續約，5年6800萬美元也創下隊史投手最大合約紀錄，也是所有球員總值第5大。此份合約涵蓋巴茲剩餘的2年仲裁年，並買斷他的2個自由球員年。

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