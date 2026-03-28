MiLB》棒打華裔大物強投！鄭宗哲開幕戰敲安帶打點 打回全隊唯一1分

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟3A正式開季，效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，今天在開幕戰對上大都會3A先發，敲出本季首安，新賽季有了好的開始。

休季歷經4次DFA（指定讓渡）的鄭宗哲，經典賽迎來大爆發，對決南韓之戰更是對郭彬敲出超前陽春砲，最終4戰打擊三圍高達.333/.571/.667，攻擊指數1.238全隊最高，與費爾柴德（Stuart Fairchild）、張育成共築台灣隊最強火力。不過鄭宗哲自經典賽回歸春訓後手感低迷，被下放小聯盟春訓營，今年球季也從3A起步。

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今天紅襪3A與大都會3A開幕戰，鄭宗哲擔任先發第7棒游擊手，2局下首打席面對大都會華裔大物唐天賜（Jonah Tong），鄭宗哲鎖定88.8英哩內角卡特球，敲出右外野滾地安打，擊球初速99.9英哩，本季首打席首安就開張，更是紅襪3A團隊本季首安。

2nd | 2-1 • SYR 0, WOR 0



WOR - Tsung-Che Cheng singles on a ground ball to right fielder Cristian Pache.



99.9 mph • 56 ft • 1°

88.8 mph Cutter （Jonah Tong）

3/27/2026 #OpeningDay statsapi pic.twitter.com/fwwlpPxrfk — Paul #МVРеаrсе （@WayneTrain25MVP） March 27, 2026

5局下鄭宗哲第2打席無緣再對決唐天賜，最終遭到三振，7局下第3打席敲出二壘滾地球出局。8局下鄭宗哲在1出局滿壘時上場打擊，面對前洋基、紅襪火球男博迪（Nick Burdi），打到一顆85.5英哩內角低滑球形成一壘滾地球出局，但仍送三壘跑者回到本壘得分，也是紅襪3A本場比賽唯一1分。

最終紅襪3A以1：3輸球，鄭宗哲今4打數1安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，賽後打擊率0.250，攻擊指數0.500。

8th | 2-1 • SYR 3, WOR 0



WOR - Tsung-Che Cheng grounds out to first baseman Ryan Clifford. Mickey Gasper scores. Nate Eaton to 3rd. Mikey Romero to 2nd.



87.9 mph • 13 ft • -9°

85.5 mph Slider （Nick Burdi）

3/27/2026 #OpeningDay statsapi pic.twitter.com/ctGh2OxdBa — Paul #МVРеаrсе （@WayneTrain25MVP） March 27, 2026

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