自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》棒打華裔大物強投！鄭宗哲開幕戰敲安帶打點 打回全隊唯一1分

2026/03/28 07:34

鄭宗哲。（資料照，美聯社）鄭宗哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟3A正式開季，效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，今天在開幕戰對上大都會3A先發，敲出本季首安，新賽季有了好的開始。

休季歷經4次DFA（指定讓渡）的鄭宗哲，經典賽迎來大爆發，對決南韓之戰更是對郭彬敲出超前陽春砲，最終4戰打擊三圍高達.333/.571/.667，攻擊指數1.238全隊最高，與費爾柴德（Stuart Fairchild）、張育成共築台灣隊最強火力。不過鄭宗哲自經典賽回歸春訓後手感低迷，被下放小聯盟春訓營，今年球季也從3A起步。

今天紅襪3A與大都會3A開幕戰，鄭宗哲擔任先發第7棒游擊手，2局下首打席面對大都會華裔大物唐天賜（Jonah Tong），鄭宗哲鎖定88.8英哩內角卡特球，敲出右外野滾地安打，擊球初速99.9英哩，本季首打席首安就開張，更是紅襪3A團隊本季首安。

5局下鄭宗哲第2打席無緣再對決唐天賜，最終遭到三振，7局下第3打席敲出二壘滾地球出局。8局下鄭宗哲在1出局滿壘時上場打擊，面對前洋基、紅襪火球男博迪（Nick Burdi），打到一顆85.5英哩內角低滑球形成一壘滾地球出局，但仍送三壘跑者回到本壘得分，也是紅襪3A本場比賽唯一1分。

最終紅襪3A以1：3輸球，鄭宗哲今4打數1安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，賽後打擊率0.250，攻擊指數0.500。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中