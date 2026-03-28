MLB》「法官」賈吉本季首轟出爐！洋基火球少主5.1局飆8K完封巨人

賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基開幕系列戰持續在客場交手巨人，當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季首轟，加上火球少主施利特勒（Cam Schlittler）5.1局無失分好投下，終場洋基3：0擊敗巨人，收下開季2連勝。

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經典賽關鍵賽事熄火飽受批評的賈吉，回到春訓後仍狀態不佳，前天開幕戰更是4打數0安打、狂吞4K「高畫質」。今天擔任先發第2棒右外野手，賈吉前2打席沒有建樹、吞下1K，洋基與巨人也形成投手戰，5局打完依舊0：0平手。

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6局下高德施密特（Paul Goldschmidt）率先敲出二壘安打，接著輪到賈吉上場，他在1壞球後選掉低角度滑球，在主審判決好球後提出挑戰改判，最終在滿球數之下砲轟巨人塞揚左投雷伊（Robbie Ray）的93英哩內角高速球，夯出左外野2分砲，本季首轟出爐，擊球出速109.1英哩，飛行距離405英呎，幫助洋基先馳得點。

雷伊今天前5局無失分，在被賈吉開轟後解決貝林傑（Cody Bellinger）退場，留下5.1局被敲5安失2分、4次三振的成績單。巨人換上委內瑞拉經典賽冠軍國手布托（José Buttó），卻又遭「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）夯出陽春砲，同樣也是他本季首轟，洋基最終就靠著賈吉與史坦頓2轟，以3：0獲勝。

Giancarlo Stanton's first home run of the year is a NO-DOUBTER! pic.twitter.com/DWv1B48XVl — MLB （@MLB） March 27, 2026

洋基火球少主施利特勒春訓期間身體些微不適，因此今天本季初登板僅投5.1局用68球退場，慢慢增加比賽強度。最終只被敲1支安打，狂飆8次三振，沒有保送，四縫線速球均速來道98.5英哩、最快100.1英哩，伸卡球均速98.2英哩、最快99.8英哩。

施利特勒。（路透）

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