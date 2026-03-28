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中職》「3連敗就會被喊下台...」 林威助接受日媒專訪曝執教兄弟煎熬

2026/03/28 09:04

中信兄弟時期總教練時期的林威助。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟時期總教練時期的林威助。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將執行副領隊林威助近期接受日媒《Full-Count》專訪，回憶過去執教中職人氣球隊中信兄弟的經歷，坦言壓力比想像中還要大。

林威助曾於2003年至2013年效力日職阪神虎，返台後加入中信兄弟延續職棒生涯，引退後曾任兄弟二軍總教練，2021年升任一軍主帥並率隊奪冠，然而在2023年季中，兄弟球團無預警宣布因球隊未來發展考量，將其調任球團海外發展顧問，總教練職務改由彭政閔接任。

2024年10月，林威助加入富邦悍將出任副領隊，並兼任農場主管，去年11月升任執行副領隊，掌管整體球隊棒球事務。近期接受日媒專訪，談及過往執教中信兄弟的歲月，林威助回憶，自己也曾有段時間身體出狀況。

「只要3連敗，就會被喊下台！」林威助笑說，戰績好當然沒問題，但只要稍微不好，馬上就會被批評，「如果沒有維持穩定的心理素質，是撐不下去的。球季中因為比賽持續進行，反而還撐得住，但一到休賽季稍微放鬆時，就會覺得身體不太對勁。」

身為球隊總教練，勝負總是在林威助腦中揮之不去，但仍需為下場比賽做準備，其中連敗時期特別難熬，「直到贏球前根本睡不著。」但即便是連勝期間，林威助也完全不敢鬆懈，「當球隊狀況好時，與其說安心，不如說是比較輕鬆一點。連勝中斷時會覺得可惜，也一定會有所反省，我會一直和教練團討論，怎樣才能讓球隊變更好。」

如今身為富邦悍將執行副領隊，今年教練團吹起東洋風，並喊出「不一樣了」的年度口號，希望帶給長年墊底的富邦新氣象。林威助先前接受本報訪問指出，要讓大家都有一個共同目標，而非口號而已，這件事當然不容易，被問及今年真的可以期待富邦不一樣了嗎？他迅速且堅定表示：「當然可以期待！」

富邦悍將教練團一軍捕手教練的山哲也 11號（左起）、二軍外野守備及跑壘教練林哲瑄、二軍總教練酒井忠晴、領隊陳昭如、執行副領隊林威助、一軍總教練後藤光尊、首席兼打擊森野將彥及打擊教練高國輝等人。（資料照，記者廖耀東攝）富邦悍將教練團一軍捕手教練的山哲也 11號（左起）、二軍外野守備及跑壘教練林哲瑄、二軍總教練酒井忠晴、領隊陳昭如、執行副領隊林威助、一軍總教練後藤光尊、首席兼打擊森野將彥及打擊教練高國輝等人。（資料照，記者廖耀東攝）

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