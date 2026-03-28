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MLB》塞揚名投回鍋道奇助隊拚3連霸！克蕭：我一點也不懷念比賽...

2026/03/28 09:26

克蕭。（資料照，法新社）克蕭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）去年球季結束後宣布退休，並代表美國隊征戰經典賽，完成球員生涯最後一舞。昨天克蕭首度以《NBC Sports》轉播單位球評現身道奇主場，但根據《ESPN》報導，道奇如今正式邀請克蕭回鍋，擔任球隊特助。

道奇今天舉行冠軍戒指頒發儀式，克蕭在此之前受訪表示，這個角色的內容相當彈性，但不會涉及教練工作。「我會以某種方式參與其中，可能不會實際待在洛杉磯，但我一定會看比賽。我仍想成為道奇的一份子，所以如果能在某些地方幫點小忙，我非常樂意。」

今天克蕭也將領取個人生涯第3枚世界大賽冠軍戒指，也象徵著18年大聯盟生涯的正式句點。對此克蕭有感而發表示：「我知道球隊必須向新賽季前進，但我不需要，我只想繼續享受現在這一切。」在幫助道奇完成連霸後，克蕭休季又加入美國隊，儘管沒有上場，但仍實現他想參加國際賽的願望，不久後他又開啟球評生涯，也讓他直呼：「我感覺自己其實還沒有真正、完全開始退休生活。」

《ESPN》報導，克蕭這個週末將返回位於達拉斯的家中，他的下次轉播工作要到8月才會開始，他認為到時才會真正有退休的真實感，「我一點也不懷念比賽本身，我懷念的是那些人。我很喜歡看比賽，但我也很清楚知道自己已經不能再上場了，我坦然接受這點。我會想念這裡、想念球場。不能說要回到這裡很難，但當你想起自己曾擁有過的，那確實會有點不捨。」

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