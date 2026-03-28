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MLB》19億日本重砲生涯敲首安！雙安助藍鳥重返世界大賽有好的開始

2026/03/28 10:14

岡本和真大聯盟生涯首安出爐。（美聯社）岡本和真大聯盟生涯首安出爐。（美聯社）

〔體育綜合／綜合報導〕休季以4年6000萬美元（約19億新台幣）加盟藍鳥的日本重砲岡本和真，今天主場面對運動家的開幕戰迎來大聯盟例行賽初登場，也順利揮出首安，終場藍鳥也以3：2獲勝，奪下新賽季開門紅。

日職生涯248轟的岡本和真，休季入札挑戰大聯盟，最終加盟楓葉軍團，還代表日本征戰經典賽。今天開幕戰迎來大聯盟首秀，岡本和真擔任先發第7棒三壘手，面對運動家先發投手、多明尼加經典賽國手塞維里諾（Luis Severino），首打席98.3英哩紅中速球揮空三振。

5局下岡本和真與塞維里諾纏鬥8球後選到四壞保送，隨後也靠著美國經典賽國手克萊門特（Ernie Clement）二壘安打回本壘得分，大聯盟首次保送與首得分都開張。接著吉梅涅茲（Andrés Giménez）再補上三壘安打，幫助藍鳥2：1超前比分。

7局下1出局後，岡本和真面對運動家第一任後援投手巴洛（Scott Barlow），在2好球下相中超外角77.4英哩橫掃球，敲出左外野平飛安打，展現高超打擊技巧，生涯首安也出爐。9局上藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）遭蘭利斯（Shea Langeliers）上演單場雙響砲追平，9局下2出局後，岡本和真敲出單場第2安開啟反攻，克萊門特也敲出二壘安打，最終吉梅涅茲敲出再見安打，幫助藍鳥收下本季首勝。

藍鳥今天與運動家上演投手戰，最終由藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）勝出，他主投6局僅被敲出1支安打，就是蘭利斯的陽春砲，狂飆11次三振沒有保送。岡本和真生涯初登場3打數2安打，用好表現幫助去年不敵道奇「銀」恨的藍鳥，今年力拚重返世界大賽有好的開始。

高斯曼。（美聯社）高斯曼。（美聯社）

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