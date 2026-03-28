中職》富邦悍將公布全隊薪資 李吳永勤薪資大暴衝！

李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將今公布新球季議薪結果，悍將與范國宸簽下 5 年複數年合約，合約總值 4100 萬元；去年球季拿下 15 次中繼成功，獲選最佳進步獎的中繼投手李吳永勤獲得 11 萬元加薪，新球季月薪 20 萬元；入選新人王的林栚呈也獲得 8 萬元加薪，新球季月薪為 17 萬元。

悍將多位複數年約球員達成激勵條件，陳仕朋複數年約第二年，新球季加薪 3 萬、月薪 53 萬元，守護神曾峻岳複數年約第二年，新球季加薪 5 萬、月薪 43 萬元;中繼投手吳世豪去 年球季 30 場出賽，每局被上壘率 1.01，防禦率 1.05 皆是生涯最佳，獲得加薪 6 萬、新球季 月薪 19 萬元;先發投手黃保羅加薪 7 萬，新球季月薪 18 萬;先發投手李東洺加薪 5 萬、新 球季月薪 17.5 萬元;游霆崴加薪 4 萬，新球季月薪 18 萬。部分球員薪資調整，王浩原減薪 2 萬元，新球季月薪 33 萬元;江國豪新球季月薪調整為 18 萬元;歐書誠減薪 4 萬，新球季 月薪 13 萬元。

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野手複數年約部分申皓瑋複數年約第二年加薪 8 萬元，本季月薪 45 萬;王正棠複數年約第 二年，本季月薪持平 36 萬;戴培峰複數年約第二年加薪 4 萬，本季月薪 38 萬元。去年球季 出賽 85 場生涯新高、繳出 3 成 02 打擊率的內野手林澤彬加薪 10.5 萬元，新球季月薪 18.5 萬元;捕手豊暐獲得加薪 5.5 萬元，新球季月薪 15 萬元;周佳樂加薪 5 萬元，新球季月薪 14 萬元，陳真加薪 3.5 萬元，新球季月薪 15 萬元;董子恩加薪 2 萬元，新球季月薪 19 萬 元。另外部分球員薪資減薪調整，張進德減薪 6.5 萬元，新球季月薪 21.5 萬元，高國麟減薪 6.5 萬元，新球季月薪 22.5 萬元，李宗賢減薪 2 萬元，新球季月薪 27 萬元。

另外悍將也在今年度調漲一軍球員基本起薪至月薪 10 萬元，團隊整體薪資成長 10%，球團 表示，透過運科設備的投資、訓練環境的升級以及薪資待遇的提升，致力於建構完善的職棒 舞台，期盼球員在無後顧之憂的環境下，能於新球季全力拚戰，為球隊及所有支持悍將的家 人們打出耀眼的表現。

富邦悍將公布全隊薪資。（富邦提供）

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