自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦悍將公布全隊薪資 李吳永勤薪資大暴衝！

2026/03/28 11:06

李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將今公布新球季議薪結果，悍將與范國宸簽下 5 年複數年合約，合約總值 4100 萬元；去年球季拿下 15 次中繼成功，獲選最佳進步獎的中繼投手李吳永勤獲得 11 萬元加薪，新球季月薪 20 萬元；入選新人王的林栚呈也獲得 8 萬元加薪，新球季月薪為 17 萬元。

悍將多位複數年約球員達成激勵條件，陳仕朋複數年約第二年，新球季加薪 3 萬、月薪 53 萬元，守護神曾峻岳複數年約第二年，新球季加薪 5 萬、月薪 43 萬元;中繼投手吳世豪去 年球季 30 場出賽，每局被上壘率 1.01，防禦率 1.05 皆是生涯最佳，獲得加薪 6 萬、新球季 月薪 19 萬元;先發投手黃保羅加薪 7 萬，新球季月薪 18 萬;先發投手李東洺加薪 5 萬、新 球季月薪 17.5 萬元;游霆崴加薪 4 萬，新球季月薪 18 萬。部分球員薪資調整，王浩原減薪 2 萬元，新球季月薪 33 萬元;江國豪新球季月薪調整為 18 萬元;歐書誠減薪 4 萬，新球季 月薪 13 萬元。

野手複數年約部分申皓瑋複數年約第二年加薪 8 萬元，本季月薪 45 萬;王正棠複數年約第 二年，本季月薪持平 36 萬;戴培峰複數年約第二年加薪 4 萬，本季月薪 38 萬元。去年球季 出賽 85 場生涯新高、繳出 3 成 02 打擊率的內野手林澤彬加薪 10.5 萬元，新球季月薪 18.5 萬元;捕手豊暐獲得加薪 5.5 萬元，新球季月薪 15 萬元;周佳樂加薪 5 萬元，新球季月薪 14 萬元，陳真加薪 3.5 萬元，新球季月薪 15 萬元;董子恩加薪 2 萬元，新球季月薪 19 萬 元。另外部分球員薪資減薪調整，張進德減薪 6.5 萬元，新球季月薪 21.5 萬元，高國麟減薪 6.5 萬元，新球季月薪 22.5 萬元，李宗賢減薪 2 萬元，新球季月薪 27 萬元。

另外悍將也在今年度調漲一軍球員基本起薪至月薪 10 萬元，團隊整體薪資成長 10%，球團 表示，透過運科設備的投資、訓練環境的升級以及薪資待遇的提升，致力於建構完善的職棒 舞台，期盼球員在無後顧之憂的環境下，能於新球季全力拚戰，為球隊及所有支持悍將的家 人們打出耀眼的表現。

富邦悍將公布全隊薪資。（富邦提供）富邦悍將公布全隊薪資。（富邦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中