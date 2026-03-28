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MLB》台灣強投鄧愷威還是沒上！前富邦洋投登板挨轟、太空人2連敗

2026/03/28 11:50

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣強投鄧愷威今年以牛棚長中繼身分擠進太空人開季名單，昨天開幕戰沒有登板，今天太空人主場持續交手天使，鄧愷威最終還是等不到亮相機會，終場太空人2：6再度不敵去年美西爐主天使，吞下開季2連敗。

鄧愷威休季透過交易轉戰太空人，而太空人球團也展現對他的重視，甚至開40分鐘的會，並製作簡報與圖表分析鄧愷威的優勢。鄧愷威春訓春訓出賽6場，防禦率2.53，最終也順利被帶進開季名單，成為自2023年效力紅襪的張育成後，近年第一位開季大聯盟的台灣球員。

昨天太空人開幕戰以0：3輸球，鄧愷威無緣登板。今天太空人派出休季從海盜交易來的26歲右投伯羅斯（Mike Burrows）先發，他主投5.2局被敲出9支安打，投出6次三振、2次保送，失掉5分都是自責分。

後續太空人派出穆諾茲（Roddery Muñoz）、歐科特（Steven Okert）登板後援。9局上太空人再換上曾效力中職富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss），結果他投第2球就被內托（Zach Neto）敲出陽春砲，最終投1局被敲2安失1分，投出2次三振與1次保送。

然而太空人打線全場只比賽後段苦無發揮，最終仍不敵天使，吞下開季2連敗，鄧愷威連續2場沒有機會上場。天使老大哥「神鱒」楚奧特（Mike Trout）敲出本季第2轟，上演單場猛打賞，目前打擊率高達0.667、攻擊指數2.467；天使日本左投菊池雄星，今天先發4.1局被敲8安失2分，送出3K1BB無關勝負。

楚奧特。（美聯社）楚奧特。（美聯社）

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